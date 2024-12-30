Литургические чтения: 3 ЯНВАРЯ. Пятница до Богоявления

«Церковь во все века призвана подражать Иоанну Крестителю, – указывать людям на Иисуса, говоря: ‘Вот Агнец Божий, берущий на Себя грех мира!’. Он – единственный Спаситель! Он – Господь, смиренный, посреди грешников, но это Он»! (Папа Франциск, Angelus 15.01.2017).

Святейшее имя Иисуса

Имя Иисус на иврите означает «Господь спасает». В Евангелии от Луки, где говорится об имени, данном младенцу, рожденному Марией, также говорится о спасении, приходящем от Бога. Наречение имени в семитской культуре имело огромное значение, поскольку указывало на миссию, к которой был призван человек. Именно поэтому его давали при обрезании. Так было и с Иисусом через восемь дней после Его рождения. Имя Иисус было дано Мессии святым Иосифом, о чем Бог сообщил ему через ангела: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф 1, 21). Знаменательны в этом смысле слова старца Симеона: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов» (Лк 2,29-31). Бог даровал людям спасение через Иисуса; именно Он показал истинный лик Всевышнего, разрушив все ложные образы, которые люди создали о Нем: лишь имя Иисуса спасает и дарует истинный мир.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 2,29-3,6

Возлюбленные: Если вы знаете, что Бог праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рождён от Него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нём нет греха. Всякий, пребывающий в Нём, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его.

Толкование

Текст первого чтения возвращает нас к восхищению евангелиста Иоанна тайной Иисуса, Праведника: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими»! Мы действительно дети Божьи. Ценность нашей жизни заключается именно в этом изумлении, в том, чтобы быть детьми Божьими, знать, что Бог любит нас. Вред греха, таким образом, заключается не столько в оскорблении Бога, сколько в том, что, совершая нечестье, мы отворачиваемся от Бога и от той радости, которой Он хочет наполнить наши сердца. Грех – это своего рода бумеранг, он возвращается к нам. Безгрешный Иисус пришел освободить нас от греха и сделать снова свободными: поэтому осознание того, что мы являемся ветвями, привитыми к нашему Господу, помогает побеждать, не грешить и вести истинную, прекрасную, счастливую жизнь.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 1,29-34

На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: «За мною идёт Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня». Я не знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нём. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: «На Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.

Толкование

Евангельский текст является продолжением вчерашнего отрывка, когда Иоанн Креститель заявляет, что он не Христос. Сегодня, увидев проходящего мимо Иисуса, Иоанн Креститель провозглашает: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Кротость Агнца победит грех и смерть, вырвав их с корнем. Вот почему мы можем возложить на Него все заботы, все наши грехи и тяготы. Он, кроткий Агнец, берет на себя все, чтобы вознести нас. Порой, сколько бремен мы носим в себе, боясь признаться в них; сколько чувства вины опутывает нас изнутри, потому что мы не можем обратить свой взор к сердцу Иисуса. К сожалению, часто мы забываем, что Он пришел для грешников, а не для праведников; для больных, а не для здоровых. Мы находимся в первых днях года, так давайте же начнем его с правильной ноги! Давайте примем приглашение Крестителя, прислушаемся к его словам и пойдем за Агнцем Божьим, Иисусом. Господь обращается к нашим сердцам, давайте же прислушаемся к Нему!