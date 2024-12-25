Литургические чтения: 29 ДЕКАБРЯ. Святое Семейство

«Иисус, Мария и Иосиф да благословят и защитят все семьи мира, дабы в них царили любовь, радость и мир» (Папа Франциск, твит 30.12.2018).

Святое Семейство Иисус, Мария и Иосиф

Из примера и свидетельства Святого Семейства каждая семья может почерпнуть ценные знания о том, какой ей предстоит поступать и какой выбор делать. Семья из Назарета, как и любая другая семья, не была лишена жизненных трудностей. Евангелие с самого начала представляет нам ее в контексте испытаний (драма Иосифа, путешествие в Вифлеем, отказ принять их, изгнание...). Однако, несмотря на все препятствия и трудности, Иосиф и Мария не теряют из виду Бога и Его замысел, который остается в самом центре их жизни. Еще один аспект, характеризующий Святое Семейство, – способность изумляться постепенному проявлению миссии их Сына, ради которой Он воплотился в человека. Уметь удивляться и изумляться – значит не принимать все как должное, не читать все по собственным устоявшимся схемам и шаблонам, а открыться для понимания другого, небесного. Удивляться и изумляться как перед Богом, так и перед ближним: такое отношение может исцелить многие раны в межличностных отношениях. Папа Франциск напоминает, что «способность удивляться – это секрет того, как наладить отношения в семье. Не привыкайте к обыденности вещей. Умейте удивляться, прежде всего, Богу, который сопровождает нас. А затем удивляться в семье. Я думаю, что в паре хорошо уметь удивляться своему супругу, например, взять его за руку и вечером несколько мгновений с нежностью смотреть ему в глаза: удивление ведет к нежности, всегда. Нежность в браке – это прекрасно. А потом удивляться чуду жизни, детям, находить время, чтобы играть с ними и слушать их. Затем удивляться мудрости бабушек и дедушек. И, наконец, удивляться своей собственной истории любви – у каждого из нас она своя: Господь создал нас, чтобы мы шли в любви, и удивляться этому».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Цар 1,20-22.24-28

Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], от Господа [Бога Саваофа] я испросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его [в Силом] совершить годичную жертву Господу и обеты свои [и все десятины от земли своей]. Анна же не пошла [с ним], сказав мужу своему: когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три тельца [и хлебы] и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, [и отрок с ними]; отрок же был еще дитя. [И привели его пред лице Господа; и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока] и закололи тельца; и привела отрока [Анна мать] к Илию и сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, господин мой! я – та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу; о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него; и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу.

Толкование

Елкана и Анна получили своего сына как дар и благодать, потому что Анна была бесплодна. Самуил был посвящен Богу, и, по сути, его жизнь должна была стать основополагающей в истории Израиля: именно он получил от Бога приказ учредить монархию. Самуил помазал на царство сначала Саула, а затем Давида; к нему шли решать самые серьезные вопросы (сам царь Саул постоянно советовался с ним). Он был как судья, голосом Бога для всего народа, достигнув большого авторитета и став образцом неподкупности. Это заставляет нас осознать, насколько необходимо и важно посвятить свою жизнь Богу, какую бы миссию Он ни пожелал нам поручить. Следует отметить, что у людей, посвятивших себя Богу, часто за спиной стоят святые родители, которые не считают своих детей своей «собственностью», зная, что они предназначены для великих дел Господних. Это учит нас главенству Бога и воспитанию детей, дабы они в духе свободы следовали собственным путем, особенно если их призывает Иисус. Дети принадлежат Богу прежде, чем нам.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1Ин 3,1-2.21-24

Возлюбленные, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божьи; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам.

Толкование

Апостол Иоанн повторяет: Божья заповедь состоит в том, чтобы мы верили в Сына Божьего и любили друг друга. Эти обе реальности связаны между собой, ибо вера в то, что Иисус – Бог, означает принять Его в нашу жизнь и стараться поступать во всем милосердно. Бог есть любовь. Дети получают ту же природу, что и родители, поэтому, если мы во Христе, то являемся Божьими чадами, участвуя в Его любви. В конце концов, пребывая в Божьей благодати, мы являемся загадкой для самих себя, потому что – сохраняя все свои человеческие слабости – мы в то же время носим в себе Божественный Дух, который возвышает нас до сверхъестественного измерения, не свойственного людям. Поэтому мы чувствуем, что нас тянут два мира: с одной стороны, мы обращены к миру, с другой – к Богу. Этот внутренний конфликт остается постоянным, пока мы не освободимся от тела через смерть. И хорошо, что это так, ибо если мы чада Божьи, то наше желание – окончательно воссоединиться с Небесным Отцом и целиком жить в любви, для которой мы были сотворены.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 2,41-52

Каждый год родители Иисуса ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его; но думали, что Он идёт с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми. И, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошёл с ними, и пришёл в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своём. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Толкование

«Быть в том, что принадлежит Отцу» означает ставить дела Бога выше всего остального, даже естественных привязанностей семьи. При таком понимании семья реализует себя, потому что Божественное провидение предначертало семье быть основополагающей ячейкой человеческой жизни. С незапамятных времен Бог, Творец и Устроитель, задумал и завещал нам семью, – отца, мать, детей. Господь так хотел этого, что освятил человеческую семью, ибо, придя в мир, Он провел большую часть земной жизни в семье Иосифа и Марии. Первенство Бога не преуменьшает задуманного Им добра: вернувшись в Назарет, Иисус во всем слушался Своих родителей, а они жили в послушании порядку, завещанному Богом. В семье из Назарета все подчиняются всем. Иисус, смиренный и послушный, покоряется родителям, Пресвятая Дева Мария слушает мужа, так же как и Иосиф слушается Марию. У Обручника Марии дома живёт сама Царица Небесная и Сам Бог во Христе Иисусе; Иосиф живет лишь для них, повинуясь всем желаниям Отца ради их блага. Святая семья предоставляет Богу первое место.