Литургические чтения: 28 ДЕКАБРЯ. Свв. Невинные младенцы Вифлеемские

«Отказ Рахили утешиться учит тому, что мы должны быть деликатны, видя чужую боль. Чтобы говорить о надежде отчаявшимся, нужно разделить их страдание; чтобы стереть слезу с лица страждущего, нужно плакать вместе с ним. Лишь так наши слова могут дать надежду. Если мы не можем сказать таких слов, разделяя плач и боль, тогда лучше молчать; ласковый жест и никаких слов» (Папа Франциск, Общая аудиенция, 04.01.2017).

Сегодня, через несколько дней после Рождества, Церковь вспоминает всех детей в возрасте до двух лет, убитых царем Иродом, который хотел уничтожить вместе с ними Младенца Иисуса. Этих детей Церковь всегда считала истинными мучениками, ибо они были принесены в жертву из ненависти к Христу. Они – первые мученики, и своей мученической смертью они возвещают увенчание спасительной миссии Искупителя: крестное мученичество. Папа Франциск напоминает, что «сегодня, как и во времена Ирода, козни зла, противостоящие Божественному свету, действуют скрытно в тени лицемерия: сколько же вооруженных расправ происходит в оглушительной тишине, без ведома стольких людей!» И снова: «Как много в мире убийств невинных: они погибают еще неродившимися вместе со своими матерями, разделяя наравне с взрослыми тяготы и невзгоды мигрантов, отправляющихся в поисках надежды; множество детей становятся жертвами войн. Мы должны заботиться о детях, они – первые, кого принимает Христос, уча нас стать такими же, как они.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 1,5-2,2

Возлюбленные: Вот благовестие, которое мы слышали от Иисуса Христа и возвещаем вам: Бог есть свет и в Нём нет никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

Толкование

Когда в темной комнате зажигается свет, все освещается, и мы можем спокойно ориентироваться и передвигаться. Давайте представим, что наша душа – это внутренняя комната, и она находится во тьме греха. Мы включаем Божий свет (ибо Бог есть свет, говорит нам сегодня св. Иоанн) и видим все совершенно ясно: воспринимаем добро и понимаем смысл вещей; мы также хорошо видим собственную душу, зная себя в истине. Проблема возникает, когда мы никогда не даем этому свету проникнуть в нас и пытаемся двигаться в темноте. Наша жизнь становится утомительной и болезненной. Тот, кто находится во тьме, думает, что знает все, но на самом деле он не видит дальше собственного носа. Первое действие света – увидеть свои грехи и смиренно попросить прощения у Господа Иисуса, Который пришел в мир именно для того, чтобы взять на Себя наши грехи. Зажечь этот свет легко: все, что нам нужно сделать, – с верой и упованием призывать Святого Духа перед нашими поступками. Тогда Господь вдохновит нас действовать в соответствии с добром и Его волей.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 2,13-18

Когда волхвы отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, и возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью, и пошёл в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «из Египта воззвал Я Сына Моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться; ибо их нет».

Толкование

Детей, убитых Иродом, называют святыми не потому, что они совершили какой-то особый подвиг или исповедовали веру в Христа, а потому, что они пролили свою невинную кровь ради Христа. Мученичество всегда драма, и мы все можем представить себе муки и боль отцов и матерей, которые видели, как на их глазах убивали их детей, не имея никаких причин для оправдания такой жестокости. Однако в Божьем замысле все иначе, причем настолько, что Сам Господь исполняет Свою миссию, умирая на Кресте Голгофы, убитый и замученный, тоже невинный. В этом и заключается тайна искупления. Грех человека настолько серьезен, что для его исправления требуется столько боли и страданий. В своей «Педагогике невинной боли» о. Карло Ньокки пишет, что весь мир – это огромный алтарь, на котором каждый день совершается жертва Христа. То есть жертва, очищающая мир от греха, находится в ежедневной Мессе Христа, на которой люди соединяют свою кровь, свои страдания ради собственного спасения и спасения всего мира. И высшей жертвой является именно жертва невинных. Таким образом, дети-мученики – это истинный и совершенный образ победы над грехом.