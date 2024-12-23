Литургические чтения: 27 ДЕКАБРЯ. Св. Иоанн, апостол и евангелист

«По благодати умершего и воскресшего Иисуса христиане являются ростками иного человечества, в котором мы стараемся служить друг другу, быть не высокомерными, а открытыми и уважающими других. Это не слабость, а настоящая сила! Кто носит в себе силу Бога, Его любовь и справедливость, тот не нуждается в насилии, но говорит и действует с силой истины, красоты и любви» (Папа Франциск, Послание Urbi et Orbi, 05.04.2015).

Святой апостол и евангелист Иоанн: с Иисусом до самого креста.

Иоанн, «ученик, которого любил Иисус», был в числе немногих избранных апостолов, которые присутствовали при воскрешении Учителем дочери Иаира, созерцали преображение Христа и были рядом с Ним в момент Его Гефсиманской агонии. Как и другие, он тоже бежал, когда Иисус был схвачен, но затем вернулся и, единственный из апостолов, последовал за Иисусом на Голгофу. Здесь Господь вверил ему Марию как матерь, а его Марии – как сына. Вместе с Петром, после первого объявления о воскресении, он побежал к гробнице, прибыл первым, но не вошел туда из уважения к Петру и увидел, что гробница пуста – первый знак Воскресшего, Которого он позже созерцал в Горнице вместе с другими апостолами в тот же вечер. В его Евангелии 98 раз повторяется слово «верую», потому что именно так можно проникнуть в сердце Иисуса, поверив в Него и приняв благодать, как показывает нам любимый ученик Христа. Рассказывают, что Иоанна, уже очень старого, принесли на носилках в собрание христиан, чтобы он говорил с ними об учении Иисуса, и он постоянно повторял слова заповеди любви. Думая, что он теряет память, они спросили его, почему он не говорит ни о чем другом, и апостол ответил: «Потому что это заповедь Господня! Если вы исполняете ее, то этого достаточно».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 1,1-4

Возлюбленные: О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.

Толкование

Смысл евангелизации заключается не только в том, чтобы приобретались знания об истине вещей, но и в том, чтобы возникало общение. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, – пишет апостол, – чтобы и вы имели общение с нами». Эти две реальности неразрывно связаны: апостол свидетельствует о земной жизни Иисуса, утверждает, что видел Его воскресшим, говорит, что Господь – Спаситель мира. Принимая эти истины веры, мы распространяем между собой любовь. Истина – это не какая-то идея или философия, а личность: Бог, Который дарует Своего Духа. Святой Дух входит в сердца и рождает в них любовь и общение, дабы мы были едины. Связь между истиной и любовью – суть христианской жизни; вот почему святой Иоанн так настаивает на вере. Он хорошо знает, что вера подобна двери: открой ее, и милосердие войдет и распространится. Человек своей верой дает возможность Богу любви жить в нем.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20,2-8

В первый день недели Мария Магдалина бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Пётр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришёл ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошёл во гроб. Вслед за ним приходит Симон Пётр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.

Толкование

Иоанн «увидел и уверовал» – самая важная фраза в сегодняшнем евангельском отрывке. Апостол был непосредственным свидетелем смерти Иисуса на Голгофе, находился рядом с Девой Марией под Крестом и, вероятно, также присутствовал при погребении Иисуса в новой гробнице, принадлежавшей Иосифу из Аримафеи. Христос несколько раз предвещает, что через три дня воскреснет из мертвых, но понятие «воскресения» еще не укоренилось в сознании апостолов. Поэтому, когда женщины объявили, что видели Иисуса живым после смерти, им не поверили. Иоанн был первым, кто принял чудесную реальность воскресения, ибо он любил больше всех, он был «чист сердцем» из всех апостолов, в нем был дух детства, он был прост и скромен. Любовь – это также источник познания. Она позволяет без сопротивления принимать реалии веры; любовь питается огромным доверием к возлюбленному. Так и мы сегодня, верующие в воскресение Господа, призваны всегда доверять тому, что советует нам и указывает Святой Дух.