Литургические чтения: 26 ДЕКАБРЯ. Св. Стефан, первомученик

«Сегодня мы созерцаем верного свидетеля Иисуса, святого Стефана, которого ложно обвиняют и жестоко побивают камнями. Однако во тьме ненависти он продолжает излучать свет Иисуса: молится за своих убийц и прощает их. Он – первый мученик, то есть свидетель, первый из сонма братьев и сестер, которые несут свет во тьму и отвечают на зло добром; которые не поддаются насилию и лжи, но разрывают спираль ненависти кротостью любви» (Папа Франциск, Angelus 26.12.2020).

Кровь мучеников – семя христиан

Мы ничего не знаем о происхождении первомученика Стефана. Однако можно сказать с уверенностью, что его весьма уважали в христианской общине, причем настолько, что его имя стояло первым в списке дьяконов. Его вера в Иисуса была настолько сильна, что ради свидетельства о ней он не побоялся пойти на мученическую смерть. Самая большая заслуга, которую христианская традиция приписывает этому мученику, заключается в том, что святой диакон способствовал обращению Савла (Павла). Ведь его побиение камнями произошло на глазах будущего апостола язычников, который в то время был на стороне гонителей. Папа Франциск отмечает: «Давайте на мгновение задумаемся над этой сценой: Савл и Стефан, гонитель и гонимый. Кажется, что между ними непроницаемая стена, такая же твердая, как фундаментализм молодого фарисея и камни, брошенные в приговоренного к смерти человека. Однако есть нечто более сильное, что объединяет их: через свидетельство Стефана Господь уже готовит в сердце Савла обращение, и вскоре он станет великим апостолом. Служение Стефана, его молитва, возвещение веры, мужество и особенно прощение на пороге смерти – все это не напрасно. Во времена гонений говорили, и это верно и сегодня: ‘Кровь мучеников – это семя христиан’».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Деян 6,8-10;7,54-60

В те дни: Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил.

Толкование

Смерть Стефана похожа на смерть Иисуса. Синедрион хватает этого диакона, когда тот заявляет, что видит Иисуса по правую сторону от Отца. Подобным образом Каиафа разорвал на себе одежду, когда Иисус провозгласил Себя Сыном Божьим. Как и Господа, Стефана выводят из города и убивают за стенами. «Господи Иисусе! приими дух мой», – восклицает умирающий Стефан, а годами ранее Иисус молился на Кресте: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой». Наконец, первомученик великодушно простил своих мучителей, как и Господь, Который, умирая, сказал: «Отче! прости им» (Лк 23,34). Откуда же такое сходство? Дело в том, что все ученики идут по стопам Наставника. Имея одного и того же Духа, они знают духовные радости, утешения и мир, но также и испытания, оставленность со стороны друзей, крестную смерть ради спасения мира. Каждый переживает эти этапы по-разному и с разной интенсивностью, но суть не меняется, ибо во Христе мы участвуем во спасении мира.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 10,17-22

В то время: Иисус сказал Апостолам Своим: Остерегайтесь людей: ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Моё; претерпевший же до конца спасётся.

Толкование

Мученичество для христианина – не случайная смерть или несчастье, которого нужно избегать: это неизбежное следствие веры. Не потому, что Бог желает нам зла, а потому, что именно лукавый не выносит Христа. Если спросить, чем христиане заслужили смерть, то сами гонители не смогут ответить. Истинный христианин не делает ничего плохого, а просто собственной праведной жизнью указывает на недостатки и грехи мира сего. Христианин никого не осуждает, но всех любит и хочет, чтобы все спаслись. Известный итальянский проповедник о. Диво Барсотти, рассуждая о Пресвятой Евхаристии, сказал: «Вольно или невольно христианин стремится к мученичеству». Иными словами, тот, кто питается Телом Христовым, горячо желает, чтобы все люди обрели спасение. Сам Иисус уверяет: если нас возьмут, чтобы причинить зло, Святой Дух непосредственно вмешается и будет говорить за нас. Если нашим последним словом на земле будет утверждение веры, то мгновением позже оно станет первым на небесах.