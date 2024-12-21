Литургические чтения: 25 ДЕКАБРЯ. Рождество Христово

«‘Родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь’ (Лк 2,11). Эти слова ангела в небе Вифлеема обращены и к нам. Осознание того, что Господь родился ради нас, наполняет уверенностью и надеждой. Предвечное Слово Отца, бесконечный Бог, поселился среди нас. Став плотью, Он пришёл "обитать с нами" (Ин 1,14), и эта весть изменяет ход истории!» (Папа Франциск, Послание Граду и миру 25.12.2023).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ

Литургические торжества, молитва в тиши перед рождественским вертепом помогают созерцать Слово, ставшее Младенцем. Иисус Христос приходит в этот мир, чтобы осветить наш земной путь, показать преисполненный любви лик Небесного Отца и раскрыть тайну Бога, Который вовсе не одинок: Он – Отец, Сын и Святой Дух. Отец порождает Сына в вечности в совершеннейшем деянии любви, которое превращает Слово в возлюбленного Сына. В Рождество из благословенного чрева Девы Марии зажегся Свет, посланный Богом, чтобы просветить людей, «обитавших во тьме». Однажды Иисус явит Себя как «Свет, просвещающий всякого человека», а Его Евангелие останется вечно живым и своевременным маяком для каждого человека, находящегося в поиске смысла жизни.

В литургии Рождественского времени Церковь приглашает верующих вспомнить безграничную любовь Бога к человечеству, которая достигает кульминации в ежегодном праздновании Пасхи. В отличие от ежегодной Пасхи литургический праздник Рождества Господня стал отмечаться после конца IV века, на основе календаря, который все больше отражал единство всей тайны Иисуса. Поэтому, празднуя рождение Христа, мы осознаем глубокий смысл Его прихода на землю: Он приходит, чтобы искупить человечество. Господь принимает на Себя природу, подобную нашей, дабы Своей смертью освободить людей от греха. Рождество и Пасху объединяет не только свет, но и сила прославленного Креста. Литургическое время Рождества начинается с Первой вечерни 24 декабря и заканчивается воскресеньем Крещения Иисуса.

В этом году рождественская октава распределена следующим образом:

– 26 декабря отмечается праздник святого Стефана;

– 28 декабря отмечается праздник святых Младенцев вилеемских;

– 29 декабря – праздник Святого Семейства Иисуса, Марии и Иосифа;

– 1 января отмечается праздник Пресвятой Богородицы.

– 6 января отмечается торжество Богоявления Господня.

По воскресеньям, торжествам и праздникам произносится гимн «Слава в вышних Богу»; по воскресеньям и торжествам совершается исповедание «Символа веры». Литургический цвет этого периода – белый: цвет света, жизни и праздника.

МЕССА НОЧЬЮ

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 9,2-4.6-7

Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на плечах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его, судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это.

Толкование

Все внимание приковано к приходящему в мир Младенцу. Само по себе это событие не представляет ничего исключительного, ведь каждый день рождаются тысячи детей, и всем им нужна мама, все они уязвимы и нуждаются во всем. Как распознать в Иисусе признаки царственности, о которых говорится в Книге пророка Исаии? Как увидеть в Нем, спустя всего несколько часов после Его рождения, могущественного Бога и предвечного Отца? Все это позволяет увидеть вера, потому что весть об этом приходит к нам от Бога. Он становится ребенком, дабы мы, гордые люди, могли восхищаться «слабостью», которой Бог подвергает Себя, чтобы быть любимым. Ведь Он правит не с кровавыми скипетрами и не с мечами-разрушителями, воздетыми к небу; Он – царь на уровне любви, добра, того милосердия, которое составляет суть самой жизни Бога. Чтобы принять Христа, мы тоже должны родиться заново, как говорит Иисус Никодиму (см. Ин 3,7). Путь Божий – это абсолютный сюрприз, который делает человека смиренным, малым, позволяя войти в Царство любви через слабость.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Тит 2,11-14

Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.

Толкование

Смысл воплощения Слова мастерски выражен в этих словах апостола Павла к Титу. Став человеком и одарив нас Своим Духом, Господь меняет нашу жизнь, поскольку дает возможность совершать Божественные поступки из любви к Богу и человечеству. Однако есть еще и грядущее проявление, второе пришествие Слова, которое оживляет людскую надежду в минуты усталости или слабости. Таким образом, наша жизнь – какой бы короткой или незначительной она ни была в глазах людей – имеет абсолютную ценность, ибо мы участвуем в одной и той же Божественной жизни, мы «едины» с Ним в такой степени, в какой никогда не ожидали. Будем же соработниками всех деяний Божьих, ибо они всегда благи и спасительны.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 2,1-14

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей. И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли; потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Толкование

Можете ли вы представить себе зрелище, когда все небо заполнено ангелами, поющими гармоничными голосами? Безусловно, это сенсация. Смиренные и бедные пастухи видят, что происходит в небесном мире в момент прихода Бога в мир. После этого знамения все остается по-прежнему, и зрелище завернутого в пелены Богомладенца на руках Пресвятой Марии (которая для пастухов была обычной юной женщиной) само по себе не имеет никакого сияния. Здесь, таким образом, происходит переход веры. Эти простые люди искренне верят, погружаясь в чудо открытого неба и тем самым направляя свою жизнь на поклонение Христу. Они верят в обычный «знак» (ребенка), ибо знают, что обычный младенец – Господь мира, всего видимого и невидимого. Так будет и впредь: в Церкви не будет недостатка в грандиозных знамениях (например, чудесах по заступничеству святых), но они останутся бесполезными, если не будет веры, побуждающей войти в Божественную жизнь. В Евхаристии мы не видим своими глазами ничего сверхъестественного, заставляющего терять физические чувства от умиления, но это наша вечная жизнь, дар из даров, путь к спасению!