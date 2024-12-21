Литургические чтения: 24 ДЕКАБРЯ. Вторник IV недели Адвента

«Название ‘Вифлеем’ означает ‘дом хлеба’. В этом ‘доме’ Господь сегодня встречается со всем человечеством. Вифлеем – поворотный пункт, круто меняющий ход истории. Там, в ‘доме хлеба’, Бог рождается в яслях. Он как бы говорит нам: ‘Вот Я, пища ваша’. Он не отбирает у нас пропитания, но Сам дарует нам пищу, дает Самого Себя. В Вифлееме мы открываем, что Бог не забирает жизнь, но дарит ее» (Папа Франциск, Проповедь в рождественскую ночь 24.12.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Цар (2 Sam) 7,1-5.8b-12.14a.16

Когда царь Давид жил в доме своём, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю: всё, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: Пойди, скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь: ты ли построишь Мне дом для Моего обитания? Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождём народа Моего, Израиля. И был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твоё великим, как имя великих на земле. И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своём, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твоё, которое произойдёт из чресл твоих, и упрочу царство его. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном. И будет непоколебим дом твой и царство твоё на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки.

Толкование

Всевышний торжественно обещает, что навсегда останется в роду царства Давида. Это заявление станет более понятным, когда Господь Иисус примет человеческое тело. Для Израиля Иисус из Назарета принадлежит к роду Давида, но после Его смерти и воскресения смысл обетования выходит за пределы Израиля и реализуется в Церкви, которая является Телом Христовым. «Дом» Церкви пребудет вечно («врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,18)), и хотя она может переживать моменты меньшего великолепия или трудности, в ней всегда будет гарантия окончательного присутствия Бога среди нас. Вот почему все мы, христиане, любим Церковь, Тело Христово, за ее стабильность. Против нее могут быть направлены все силы зла, но Божье обетование никогда не подведет. Это всегда должно вселять в нас надежду и уверенность. Церковь никогда не закончится, она неизменна: это догмат нашей веры.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,67-79

В то время: Захария, отец Иоанна, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасёт нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречёшься пророком Всевышнего; ибо предыдешь пред лицом Господа – приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.

Толкование

Молчание пошло священнику Захарии на пользу: оно не только дало ему возможность раскаяться в своем недоверии к архангелу Гавриилу, но и пролило свет на Божий промысл о том, что должно было произойти и что он сам созерцал своими глазами. Поэтому молчание всегда является панацеей для жизни духа. Заговорив, Захария объявил, что ветхозаветные обетования исполнились в образе грядущего Мессии: вселенский пастырь, спаситель, тот, о ком возвещалось в разных вариантах, теперь придет. Интересным и новым однако является определение Мессии, которое дает Захария: он описывает его как «солнце, восходящее свыше». Солнце освещает и дает жизнь, позволяет всем видеть и жить. Если это солнце – человек, Мессия, то это означает, что на самом деле без Него мы плохо видим, ибо у нас нет внутреннего истинного света. Поэтому мы не видим Бога, не знаем людей такими, какие они есть, и даже не знаем своей внутренней жизни. Без света мы находимся во тьме. Теперь же мы знаем, Кто этот свет; у Него есть лишь одно имя: Иисус.