Литургические чтения: 23 ДЕКАБРЯ. Понедельник IV недели Адвента

«Рождение cв. Иоанна стало событием, озарившим жизнь его родителей, Елизаветы и Захарии, – они уже не ждали его, предполагая, что это невозможно из-за их преклонного возраста. Но Бог не зависит от нашей логики и ограниченных человеческих способностей. Мы должны научиться доверять Богу, безмолвствовать перед лицом Его тайны и созерцать смиренно и молча Его деяния, которые проявляются в истории и часто превосходят наше воображение» (Папа Франциск, Angelus 24.06.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Мал 3,1-4;4,5-6

Так говорит Господь Бог: Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придёт в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идёт, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щёлок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием.

Толкование

Этот отрывок из Книги пророка Малахии – последний в Ветхом Завете: он служит связующим звеном между всем предыдущим и всем новым. В этом отрывке есть нечто чрезвычайное, как в родах женщины: яркое и горящее присутствие пророка Илии и щелок, который проникает в грязную одежду и делает ее белой, означая глубокую потребность в обращении. Пришествие Христа, как и каждый важный этап человеческой истории, подразумевает нечто старое, что должно умереть, и нечто новое, что должно родиться. Очевидно, что после смерти и воскресения Христа существенной новизны уже не будет, но мы все еще живем во времени и, к сожалению, впадаем в грехи, постоянно возникают новые ереси и расколы, с которыми нужно бороться, чтобы сохранить веру во Христа и Церковь. Рождество проявляется в беспрецедентной нежности, в плачущем ребенке, – но оно также объявляется (как мы увидим в начале публичной жизни Христа) временем обращения и борьбы: эти два аспекта всегда должны рассматриваться вместе.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,57-66

Елисавете настало время родить; и она родила сына. И услышали соседи и родственники её, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет; а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоём, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его; и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них; и рассказывали обо всём этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своём и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.

Толкование

Иоанн Предтеча – великий библейский образ. Его рождение было хорошо известно, о нем долго говорили в округе: все знали, что Елисавета не могла забеременеть из-за преклонного возраста, однако стала матерью; все знали, что священник Захария был поражен немотой, ибо увидел ангела, все знали, что он вдруг заговорил снова в день обрезания своего сына. Что все это может означать? Таким было последнее великое знамение Ветхого Завета: людям нужно было увидеть великие вещи. Долгожданный Мессия приходит, но оказывается скромным, обычным человеком, который до начала своей публичной жизни был плотником. Неудивительно, что многие предпочли Крестителя, по крайней мере как религиозного деятеля. Иисус также совершает множество знамений и чудес, но Ему не нужно объявлять кого-то другого после Себя. Через человеческое естество Христа мы достигаем Бога. Весь Ветхий Завет ведет к этому провозглашению и этой новой реальности.