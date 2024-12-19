Литургические чтения: 22 ДЕКАБРЯ. IV воскресенье Адвента

«Евангельский отрывок о посещении Марией Елисаветы помогает увидеть в особом свете тайну встречи человека с Богом; встречи, отмеченной не поражающими воображение чудесами, но прежде всего верой и милосердием» (Папа Франциск, Angelus 23.12.2018).

ЗАЖИГАЕМ ЧЕТВЕРТУЮ СВЕЧУ АДВЕНТА

Благодарим Тебя, Господи, за дар веры, который Ты дал нам в день нашего Крещения. Благодарим Тебя, Господи, за дар надежды, который поддерживает нас на жизненном пути и который умеет видеть и любить то, чего еще нет. Благодарим Тебя, Господи, за дар любви, который остается вечным и позволяет нам встретить Тебя в каждом человеке. Все эти дары сияют в Марии. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал нам ее – образец всех добродетелей, благоразумную деву, сильную женщину, пример справедливости!

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Мих 5,2-5a

Так говорит Господь: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краёв земли. И будет Он мир.

Толкование

В этом чтении присутствуют два противоположных элемента: малость и величие. Селение, в котором родится Мессия, – одно из самых незначительных в Иудее, но еще не родившийся ребенок описывается как абсолютный властелин мира. В древнем Израиле обретение закона Моисеем на Синае сопровождалось трубным звуком, дымящейся горой, грандиозными знамениями, не говоря уже о десяти казнях египетских и расступившемся Красном море... все это зримые, шумные, яркие, грандиозные события. Но со временем знамения священной истории становятся более скромными, почти домашними: вода, хлеб, вино, масло. Но что может быть выше Тела Христова (знак хлеба) и Его Крови (знак вина), а также других Таинств? В отношении Евхаристии некоторые богословы любят использовать выражение «все во фрагменте». Так и есть: в знаке хлеба есть все. Рождество учит нас постигать эти «бедные» знаки: Младенец в гроте абсолютно божественен, но «знак» действительно беден: только вера делает его таким, каков он есть на самом деле.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 10,5-10

Братья: Христос, входя в мир, говорит: «жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что «ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, – которые приносятся по закону, – Ты не восхотел и не благоизволил», потом прибавил: «вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.

Толкование

«Тело уготовал Мне», – читаем мы сегодня в Послании к Евреям. Слово Божье, второе Лицо Пресвятой Троицы, не имело человеческого тела до возникновения мира; оно принимает его в более позднее время. По какой причине? Чтобы открыть Царство Небесное не для наших душ, а для нас целиком, то есть с душой и телом. Христос принимает человеческое тело не только для того, чтобы страданиями и смертью на Кресте искупить грех Адама, но и для того, чтобы восстановить то, что было задумано с самого начала. Грех действительно принес несчастье телесного разложения, страдания и смерть, но теперь все восстановлено. Со смертью мы на время расстаемся с нашим телом, чтобы затем снова принять его обновленным и прославленным, если только окажемся верными во Христе Иисусе. Это поистине великая весть, которую апостолы несут языческому миру своего времени.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,39-45

Встав Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между жёнами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.

Толкование

Пресвятая Дева Мария носит в своем сердце тайну, о которой никто не знает. Мы не можем представить, как она это переживает, но в ней, несомненно, присутствует чувство глубокого изумления. В таком же состоянии внутренней, тайной, сокровенной радости находится и Елисавета, ставшая матерью в пожилом возрасте, когда у нее уже не было никакой надежды. Она ничего не знает о ситуации своей юной родственницы, но видя ее приближение и слыша приветствие, она сразу же понимает, в чем дело. Святой Дух сообщает поразительную истину: Мария беременна от Господа. Елисавета ошеломлена, но не теряется в бесполезных рассуждениях. Для израильтянки это было невозможно, ведь Господь Бог находится за пределами небес, а Его облако покрывает лишь храм в Иерусалиме. Однако Елисавета ни на минуту не сомневается, она говорит то, что сообщил ей Святой Дух. Встреча двух женщин преисполнена неудержимой радости: это песнь великой любви, которая поднимается с земли к Богу и Его деянию: Всевышний приходит, сообщает о Себе, Он здесь. Остальное придет позже: сейчас это благодарность и пылкая хвала.