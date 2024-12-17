Литургические чтения: 21 ДЕКАБРЯ. Суббота III недели Адвента

«Мария могла бы остаться дома и подготовиться к рождению Сына, но Она заботится прежде о других, чем о себе. Она доказывает делом, что уже является ученицей того Господа, Которого носит во чреве. Событие рождения Иисуса началось с этого простого жеста милосердной любви. Подлинное милосердие всегда есть плод любви к Богу» (Папа Франциск, Angelus 23.12.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Песн 2,8-14

Голос возлюбленного моего! вот, он идёт, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решётку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелье скалы под кровом утёса! покажи мне лицо твоё, дай мне услышать голос твой; потому что голос твой сладок и лицо твоё приятно.

Толкование

Любовь Бога к человеку носит личный, а не абстрактный характер; Бог любит человечество не как некую аморфную массу. Каждый человек, рождающийся на земле, – это мир, микрокосмос, целое, и Всевышний дает знать о Себе этому отдельному человеку, как если бы он был конечной точкой всей Божьей любви. Душа-невеста находится в своем доме, она слышит приход Господа Бога с холмов, слышит Его голос; она поднимается, пылает любовью и стремится к единству. По ту сторону окна жених призывает возлюбленную не оставаться запертой в своем доме, а выйти на улицу, потому что снаружи природа сияет, благоухает, поет, ждет их; все готово для того, чтобы эти двое встретились самым очаровательным образом, который только можно себе представить. Те, кто по-настоящему любят, всегда хотят быть рядом с любимым человеком, быть наполненными им и отдавать всего себя. Рождество выражается именно в этом. Бог приходит, Он зовет нас, Он проявляет Свою природу, которая есть любовь. Он просит, чтобы Его любили. Он просит нашей любви и веры, дабы целиком разделить с нами Свою жизнь.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,39-45

Встав Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между жёнами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.

Толкование

В сегодняшнем Евангелии мы видим две встречи: между двумя женщинами и между двумя детьми. Во встрече есть обмен, взаимность и радость. Впервые долгожданный Мессия, Бог-с-нами, открывается другому, и тот, кто приветствует Его приход, – Иоанн, еще скрытый во чреве Елизаветы. Прежде чем стать чем-то другим (миссией, задачей, последующими действиями), встреча Христа приносит радость, ибо Он есть, и Он здесь. Божественное существо сначала наполняет изумлением Пресвятую Деву Марию, затем маленького Иоанна, затем Елисавету. Их изумление переходит в радость и ликование. Встречу с Богом нужно праздновать, ибо она никогда не может быть тривиальной. Божья любовь – это Евхаристия, это свадебная песнь, исполнение всех надежд, всеобщее спасение, новый мир, открывающийся перед нашими глазами. Если Бог пришел за нами, как можно оставаться равнодушным? Ликование Иоанна – это правильное отношение человека, который осознает приход Бога и готов встретить его. Бог не просит ничего, кроме того, чтобы Его знали и принимали. Клайв Стейплз Льюис (известный английский писатель, обратившийся к Богу во взрослом возрасте) озаглавил свою автобиографию «Настигнут радостью».