Литургические чтения: 20 ДЕКАБРЯ. Пятница III недели Адвента

«‘Радуйся!’ – говорит ангел Пресвятой Деве Марии. В глухой галилейской деревне, в сердце неизвестной миру девушки, Бог зажигает искру счастья для всего мира. Сегодня то же самое возвещение обращено к Церкви, призванной принять Евангелие, чтобы оно стало плотью, конкретной жизнью» (Папа Франциск, Angelus 16.12.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 7,10-14; 8,10с

В те дни: Господь сказал Ахазу: проси себе знамения у Господа Бога твоего; проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог.

Толкование

Слово «дева», которое мы находим в отрывке из Книги пророка Исайи, в греческом языке соответствует слову «партенос», которое также можно перевести как «молодая девушка». Давайте попробуем прояснить этот двойной смысл. Бог дает знак упрямому царю Ахазу, чтобы тот понял: царский род продолжится, вражеские армии не одержат верх и Израиль не будет уничтожен. Некоторые исследователи Библии считают знамением, которое Бог дает Ахазу, рождение его сына, царевича. В данном случае речь идет не о девственном зачатии без участия мужчины, а о нормальных родах молодой девушки. Но, очевидно, Библия не останавливается на том времени, в которое она написана, ибо все в Священном Писании стремится к Христу. Итак, вот высшая весть: Бог примет тело человека, объединив две реальности, оба мира, которые, казалось бы, невозможно объединить: бесконечное, вечное, абсолютное "Я" Бога и ограниченное тело человека, находящееся в определенном пространстве и в определенном времени. Это уникальное, благодатное событие произойдет в теле женщины, которая не будет знать иных единосущных отношений, кроме как с Богом, благодаря своему согласию, благодаря словам «да будет Мне по слову твоему».

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,26-38

В шестой месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его, и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

Толкование

Ожидание Мессии было очень живо во времена Пресвятой Девы Марии; пророчества Даниила и другие указания Священного Писания заставляли думать, что человек-мессия, особый помазанник, призванный изменить участь Израиля, родится именно в эти годы. Однако нелегко было представить, что Бог, бесконечный и абсолютный, станет человеком и Сам будет Мессией. Это так, ведь если бы Христос был простым человеком, Он не смог бы исправить вину всеобщего греха, не открыл бы закрытую дверь Царства Небесного и не послал бы Святого Духа, чтобы мы жили в благодати. Но Боговоплощение – не автоматический факт, это сверхъестественное деяние любви. Бог спрашивает Деву Марию, желает ли Она, согласна ли Она быть любимой как Божественная Невеста и тем самым стать Матерью Христа для всех. Всевышний просит ее стать первой и самой близкой соработницей, той, кто завершит ветхозаветные пророчества и откроет новую эпоху Божественной жизни в мире. Таким образом, согласие Марии позволяет двум мирам, Божественному и человеческому, соединиться навсегда.