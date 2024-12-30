Литургические чтения: 2 ЯНВАРЯ. Четверг до Богоявления

«Мы не можем отрицать, что сегодняшний мир пребывает в кризисе веры. Кто-то говорит: ‘Я верю в Бога, я христианин’. Но если твоя жизнь далека от христианства, ты далек от Бога! Речь идёт о том, чтобы вернуться к Богу, обратиться к Нему сердцем, отправиться на Его поиски. Проповедь Иоанна Крестителя состоит именно в этом: приготовить встречу с Богомладенцем, Который вернет нам радость жизни» (Папа Франциск, Общая аудиенция 07.12.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 2,22-28

Возлюбленные: Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас: если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нём, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его.

Толкование

Прошло всего несколько дней после Рождества Иисуса, а литургия устами евангелиста Иоанна уже предупреждает нас о лжецах, которые не признают Иисуса Сыном Божьим. Однако после этих суровых слов апостол приводит описание истинно верующих, то есть тех, кто был помазан: «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Поэтому, чтобы не быть сбитым с пути лжецами, важно пребывать в Боге, в помазании, которым Он Сам нас отметил: «Сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно». Рождество – это не просто красивая поэзия и возвышенные эмоции, но и борьба с теми, кто хочет отдалить нас от Бога. Лжец использует все средства и возможности, чтобы отвлечь нас от радости быть с Господом, и делает это с каждым. Давайте примем это к сведению, оставаясь непоколебимыми в Боге, храня Его Слово истины и жизни и размышляя над ним.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 1,19-28

И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев; И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.

Толкование



«Кто ты?» – спрашивают священники и левиты у Иоанна Крестителя. Он отвечает: «Я не Христос». Таким образом, Креститель предстает как истинный свидетель, тот, кто не поддается восторгам толпы и не опьяняется славой, распространяемой о нем. Предтеча знает свое место перед Богом и свидетельствует о Нем искренне и правдиво. Он – «голос», а не Слово; он – светильник, а не Свет. В словах святого Иоанна Крестителя мы находим призыв к обращению, к принятию нового образа мыслей и действий, руководствуясь суждением: Господь – путеводная звезда и «навигатор», которому нужно доверять, ибо Он «сильнее меня». Смирение – важнейшая черта Иоанна Крестителя, и каждый христианин нуждается в этой добродетели.