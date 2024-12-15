Литургические чтения: 19 ДЕКАБРЯ. Четверг III недели Адвента

«Захария не поверил обетованию о рождении сына, ибо это противоречило законам природы: сам он и Елисавета были уже преклонного возраста. Но Бог не связан нашей логикой и нашими весьма ограниченными человеческими возможностями. Нам необходимо научиться доверять тайне Божией и хранить молчание перед ее лицом, а также смиренно и молча созерцать Его деяния, явленные в истории, которые часто превосходят все наши представления» (Папа Франциск, Angelus 24.06.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Суд 13,2-7.24-25

В те дни: Был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и не рождала. И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но зачнёшь, и родишь сына. Итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот, ты зачнёшь и родишь сына, и бритва не коснётся головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнёт спасать Израиля от руки Филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: «вот, ты зачнёшь и родишь сына; итак не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого: ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет назорей Божий». И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал дух Господень действовать в нём в стане Дановом, между Цорою и Естаолом.

Толкование

В Священном Писании есть несколько бесплодных женщин, которые внезапно становятся плодовитыми благодаря прямому вмешательству Бога. В сегодняшнем чтении это мать Самсона, затем Анна, мать первого великого пророка Самуила, и, наконец, Елизавета, мать Иоанна Крестителя. Самсон будет бороться за чистоту Закона Моисеева от могущественных филистимлян; пророк Самуил начнет великую монархическую эпоху, помазав на царство сначала Саула, а затем Давида; Елисавета родит предтечу Христа. Священная история развивается и растет вместе с этими Божьими миссионерами. Внезапный переход от бесплодия к плодовитости их матерей означает, что должно произойти нечто великое; когда Господь вмешивается, чтобы изменить ход истории, любая форма смерти (бесплодия) становится источником жизни (плодовитостью).

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,5-25

Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей; ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а всё множество народа молилось вне во время каждения; тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария; ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится ещё от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.

Толкование

Возвращаясь к первому чтению, следует отметить, что Елисавета была в преклонном возрасте по сравнению с молодыми матерями Самсона и Самуила, поэтому невозможность забеременеть была еще более очевидной. Чем ближе к пришествию Христа, тем мощнее становятся знамения об этом событии, вплоть до грандиозного знака девственного зачатия Пресвятой Девы Марии. Эти женщины сразу же верят, ликуют, благодарят, в то время как мужчины колеблются и сомневаются. В жизни Христа история повторяется: твердое исповедание веры со стороны женщин и колебания и неверие со стороны мужчин. Конечно же, не стоит обобщать; мы должны благодарить за веру тех, кто с готовностью поверил, и увещевать друг друга никогда не сомневаться, когда говорит Бог и когда нам даются ясные знамения. Пришествие Иисуса готовится верой Марии, Елисаветы, а также покаянием: Захария, пораженный немотой, имел возможность покаяться, и, едва обретя дар речи, сразу же восхваляет Божий промысел и посвящает себя выполнению миссии. Если знамения становятся все более интенсивными, давайте готовиться к чему-то великому.