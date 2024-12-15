Литургические чтения: 18 ДЕКАБРЯ. Среда III недели Адвента

«Иосиф взял на себя отцовство, которое не принадлежало ему: оно исходило от Бога. Он нес это отцовство со всем, что оно означало: не только поддерживал Марию и Младенца, но и воспитывал Его, учил ремеслу, помогал взрослеть. Все это – не говоря ни слова. В Евангелии нет ни одного слова, сказанного Иосифом, человеком молчания и смиренного послушания» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 18.12.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 23,5-8

Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасётся, и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!» Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской», но: «жив Господь, Который вывел и Который привёл племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их»; и будут жить на земле своей.

Толкование

Иеремия проповедует во время страшного кризиса, когда народ Израиля, виновный в постоянной неверности, был изгнан и тем самым «отвергнут» Богом. Мы не можем понять, что означало для израильтян жить за пределами Земли обетованной, ведь она была объявлена Богом святой, и все живущие там люди считались такими же святыми. Оставаться в языческой земле было мучительно больно, ибо это означало полностью потерять свою идентичность, как рыба, выброшенная на берег. В этом контексте пророк Иеремия возвещает не только день их возвращения на землю, дарованную Богом, но и о том, что придет потомок Давида, который распространит Свою власть на всю землю. Еще не сказано, что больше не будет необходимости в географическом месте для святой жизни (с Пятидесятницей истинным местом Бога станут сердца верующих), но депортированным помогают надеяться, обращаться, понимать, что они смогут вернуться в святую землю. Господь никогда не отказывается от Своих обещаний.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 1,18-24

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить Её. Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус; ибо Он спасёт людей Своих от грехов их. А всё сие произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою.

Толкование

Согласно преданию Церкви, перед вступлением в брак Мария и Иосиф договорились жить целомудренно. Мария внутренне чувствовала побуждение принять это условие, а Иосиф, который был святым («праведный» означает святой), полностью принял это намерение и разделил его. Поэтому неожиданная беременность Девы Марии становится для него болезненной вестью, ведь он не может представить себе девственное зачатие Слова Божьего, хотя и знает пророчество Исайи о том, что однажды Дева родит Сына (Ис 7,14). Всевышний допускает это испытание для Иосифа, чтобы и он, верный, добрый и щедрый, еще больше возрос в вере и полностью и окончательно вошел в Божий замысел. Когда ангел во сне сообщает Иосифу истинные факты, он сразу же с радостью принимает необыкновенное событие, в котором участвует, и его вера становится непоколебимой. Если вера подвергается испытаниям, то это происходит не для того, чтобы мы пали духом, но чтобы мы росли, очищались и получали от Бога еще большее благо.