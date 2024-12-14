Литургические чтения: 17 ДЕКАБРЯ. Вторник III недели Адвента

«Сегодняшний отрывок из Евангелия от Матфея может показаться всего лишь каким-то списком. На самом же деле этот список представляет собой путь Бога среди людей, хороших и плохих, ибо в нем есть святые и есть также преступники и грешники. Здесь, на земле, много греха. Но Бога это не останавливает: Он приходит». (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 08.09.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 49,2.8-10

В те дни: Иаков созвал своих сыновей и сказал им: Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лёг, как лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов.

Толкование

Благословляя перед смертью своих двенадцать сыновей, престарелый Иаков обращает к Иуде несколько весьма прозорливых слов. Мы знаем, что Господь Иисус (с социальной точки зрения) принадлежит к колену Иуды, но в этом благословении содержится и другой знак, который в Ветхом Завете присвоен грядущему Христу. Если Иуда, сын Иакова, сравнивается со львом, царем леса, то один из его потомков сделает гораздо больше: он возьмет скипетр власти, и все народы будут принадлежать ему. Здесь раскрывается смысл существования Израиля. Бог делает этот народ «святым», чтобы однажды представить всему миру единственного Господа и Спасителя, Иисуса из Назарета, «льва» со скипетром в руке. Мессия совершит восхитительное и невероятное объединение человека и Бога, приняв человеческий облик, будучи Сам Богом. Все народы должны повиноваться Ему, но не для того, чтобы стать Его рабами, а чтобы в Нем могли освободиться от фактического рабства, рабства греха и смерти.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 1,1-17

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

Толкование

Мы знаем, что у Иисуса не было земного отца, но Его зачатие было чудом Божественной благодати. Иисус родился исключительно от Пресвятой Девы Марии по воле Божьей. Зачем же тогда тратить время на прослеживание генеалогической линии, которая останавливается на Иосифе? По двум причинам. Во-первых, все древние пророчества говорили о необыкновенном человеке, особенном царе, который родится в роду Давида, из колена Иудина. Все сбывается до Иосифа, который, будучи законным отцом Христа в глазах людей, передает ему унаследованные титулы. Вторая причина более духовная. Иисус в любом случае не рождается исключенным из истории. Он подводит итог всему, что Ему предшествовало, изменяет это Своей смертью и воскресением и тем самым объявляет исторический рассказ о святом народе завершенным. После Христа святыми становятся те, кто принимает Святого Духа и живет в соответствии с силой любви, которую Господь передает людям. Несмотря на частую неверность народа (в списке, который мы читаем, есть и мятежные цари, и прелюбодеи, и блудницы), Израиль в конце концов выполняет свою задачу. Рождество для всех – это завершение одного этапа истории и начало другого, финального.