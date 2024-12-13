Литургические чтения: 16 ДЕКАБРЯ. Понедельник III недели Адвента

«Не только Пилат умыл руки, но и люди, утверждавшие, что они не знают ответа: они предпочитали не вступать в отношения с другими, не вмешиваться в их проблемы, не бороться за исцеление и добро многих нуждающихся, говоря, что ‘лучше не вмешиваться, не стоит марать руки’». (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 16.12.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 24,2-7.15-17a

В те дни: Взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нём Дух Божий. И произнёс он притчу свою, и сказал: Говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его: как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насаждённые Господом, как кедры при водах. Польётся вода из вёдер его, и семя его будет как великие воды, превзойдёт Агага царь его и возвысится царство его. И произнёс притчу свою и сказал: Говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстаёт жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.

Толкование

Вот еще одно пророчество о будущем пришествии Господа Иисуса, которое на этот раз произносит язычник, фактически колдун, нанятый для проклятия Израиля. Вдохновленный истинным и единственным Богом, он благословляет Израиль: провозглашает звезду от Иакова (знак божественности) и железный скипетр от Израиля (знак царственности), которые появятся и материализуются, как мы знаем, в Иисусе. Таким образом, воплощение Слова Божьего не является чем-то совершенно неожиданным; конкретное пришествие Бога ожидалось, хотя детали не были известны. По мнению нескольких Отцов Церкви, воплощение Слова не зависело от греха Адама и Евы, но произошло бы в любом случае, независимо от греха. Принимая людскую плоть, Бог освящает само человеческое тело, возвышает Свое творение, дабы оно могло жить Его собственной жизнью. Святость сначала дается свыше, а затем осуществляется в конкретных жизненных обязательствах. Все люди – зная они об этом или нет – стремятся быть чадами Божьими, ибо они созданы по Его образу и подобию.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 21,23-27

В то время: Когда пришёл Иисус в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем: «с небес», то Он скажет нам: «почему же вы не поверили ему?» а если сказать: «от человеков», – боимся народа; ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это делаю.

Толкование

Результат проповеди Иоанна Крестителя нелегко расшифровать. Говорят, что к нему стекались люди из всех областей, даже знатные и богатые жители Иерусалима. Таким образом, проповедь Предтечи имела огромный резонанс и успех: толпы слушателей, учеников и последователей, многие паломники крестились. Однако, когда он указал на Иисуса как на Мессию, единицы оставили Иоанна, чтобы последовать за новым Учителем. Лишь немногие были обращены по-настоящему, как того желал и требовал Креститель. С человеческой точки зрения проповедь Иоанна потерпела фиаско. Когда же он был схвачен Иродом по прихоти царской сожительницы, никто и пальцем не пошевелил, чтобы защитить знаменитого аскета. Вопрос, который Иисус задает первосвященникам, призван заставить их задуматься о черствости. Креститель обладает авторитетом, который все признают, но мало кто делает то, о чем он просит. Точно так же ясно, что Иисус возвещает как «имеющий власть», но если человек признает в Нем голос Самого Бога, то должен в послушании следовать этому спасительному слову. Отвечая «не знаем», фарисеи лгут, ибо прекрасно знают, что Иоанново крещение – с неба. Но эти «слуги Божьи» вовсе не хотели обращаться к Богу.