Литургические чтения: 15 ДЕКАБРЯ. III воскресенье Адвента

«Сегодня третье воскресенье Адвента, также известное как воскресенье Gaudete, воскресенье радости. В литургии несколько раз звучит призыв радоваться, веселиться, ибо Господь рядом, Рождество близко. Христианская весть называется Евангелием, то есть Благой вестью, провозглашением радости для всех людей. Церковь – это дом радости! Те, кто печален, находят в ней истинную радость!» (Папа Франциск, Angelus 15.12.2013).

ЗАЖИГАЕМ ТРЕТЬЮ СВЕЧУ ВЕНКА АДВЕНТА

"Наши сердца ждут Тебя, Господи Иисусе. Наша жизнь открыта для надежды на Твое пришествие. Наполни нас Своей радостью, радостью смиренных, которые вверяют себя Тебе, радостью бедных, ожидающих от Тебя всего, радостью простых, которые умеют удивляться".

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Соф 3,14-17

Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают руки твои!» Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.

Толкование

Представим себе радость Бога, так ярко описанную пророком Софонией. Всевышний радуется, видя ликование Израиля. Он избавлен от врага, который его осаждал. В каком-то смысле Бог «провоцирует» Свою собственную радость, избавляя Своих детей от опасностей войны. Так происходит и с нами: например, отец покупает красивый подарок для сына, по дороге домой предвкушает момент, когда сможет вручить его, и,. Представляя изумленное и мечтательное выражение лица мальчика, он внутренне радуется; он счастлив только оттого, что счастлив другой человек. Если это верно в отношении людей, то тем более верно в отношении Бога милосердия и любви. Он избавляет Свой народ от нашествия и радуется, говорится в тексте. Перед праздником Рождества Церковь просит нас задержаться и подумать о том, что мы избавлены от власти греха и вечной смерти. Сегодняшнее воскресенье называется «Gaudete» по этой причине, и мы радуемся, ибо Всевышний становится человеком в Вифлееме, предлагая нам шанс жить Его жизнью, – то, что после греха Адама и Евы в Эдеме было исключено и потеряно.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Флп 4,4-7

Братья: Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом; и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Толкование

Можно ли быть всегда счастливыми, если в жизни так много несчастий, проблем, ударов и трудностей? Если с нами постоянно случаются несчастья, как может святой Павел ожидать, что мы всегда будем счастливы? В романе Алессандро Мандзони «Обрученные» дон Аббондио говорит: нельзя придать самому себе мужества. Но к этому можно добавить, что нельзя также придумать и подарить самому себе радость. Ответ заключается в том, что наша радость не приходит к нам от более или менее благоприятных внешних событий, но исходит изнутри, от того, что мы представляем собой «изнутри». Если мы находимся в Божьей благодати, мы верим, что Бог живет в нас и передает нам Свою жизнь, вечную жизнь, которая есть любовь, свет и мир в Святом Духе. Те, кто близок к Богу, даже если страдают, счастливы, ибо они обладают жизнью внутри себя. Тот, кто живет без Бога, вдали от Него, обязательно ставит человеческую радость в зависимость от внешних событий (хорошая погода, удачный бизнес, здоровье и т. д.). Святой Павел говорит: «Радуйтесь в Господе». В итоге именно христианская радость побеждает мир!

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 3,10-18

В то время: Спрашивал Иоанна народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определённого вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, – Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу в житницу Свою, а солому сожжёт огнём неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.

Толкование

Самые простые вещи оказываются в итоге самыми трудными, ибо они требуют братского милосердия, а не героических поступков. Чтобы подготовиться к приходу Иисуса, Иоанн Креститель призывает воинов довольствоваться своим жалованьем, а тех, у кого есть блага в изобилии, делиться с теми, у кого их нет. Разве это трудно? Нет, но человек склонен к эгоизму, и чтобы встретиться с Богом, он должен поработать над собой (то есть обратиться). Если бы условием, которого требовал Креститель, было совершение какого-то необычного поступка, возможно, многие предпочли бы его, но иногда героические поступки могут питать и самолюбие. Именно простая, элементарная, обычная любовь к человеку открывает дверь к приходу Господа Иисуса. Бог есть любовь и постигается через любовь.