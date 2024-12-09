Литургические чтения: 14 ДЕКАБРЯ. Св. Иоанн Креста, пресвитер

«В Священном Писании Илия появляется неожиданно и загадочным образом, а уходит со сцены на огненной колеснице прямо в небо. Человек без определенного происхождения и не имеющий конца был восхищен на небеса: вот почему его возвращения в качестве предтечи ожидали перед пришествием Мессии. Илия пройдет через горнило испытаний и останется верным, став образцом всех верующих, которые познали искушения и страдания, но не изменили своему идеалу» (Папа Франциск, Общая аудиенция 07.10.2020).

Иоанн Креста, один из величайших христианских мистиков, был также прекрасным поэтом: его стихи заняли достойное место в испанской литературе. Его признали «самым святым из испанских поэтов и самым поэтичным из святых». Он родился в Фонтиверосе (Испания) в 1542 году и вступил в орден кармелитов в Медине в возрасте двадцати лет. В те времена духовная жизнь ордена была не на высоте, поэтому под влиянием св. Терезы Иоанн принял участие в реформе Кармеля, вернув его к первоначальной созерцательной жизни. Реформаторская деятельность стоила ему изгнания из монастыря, он даже оказался в тюрьме. Перенесенные страдания научили его познать тайну креста и усовершенствоваться на пути высшего созерцания и мистической жизни. Святая Тереза Авильская отзывалась о нем: «Невозможно говорить о Боге с отцом Иоанном Креста, потому что он сразу же впадает в экстаз и отправляет в экстаз других». Он умер 14 декабря 1591 года. Его последние слова: «Господи, в руки Твои предаю душу мою».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Сир 48,1-4.9-11а

И восстал Илия пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник. Он навёл на них голод, и ревностью своею умалил число их; словом Господним он заключил небо и три раза низводил огонь. Как прославился ты, Илия, чудесами твоими, и кто может сравниться с тобою в славе! Ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями; ты предназначен был на обличения в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратится он в ярость, обратить сердце отца к сыну и восстановить колена Иакова. Блаженны видевшие тебя и украшенные любовью.

Толкование

Образ пророка Илии связан с символом огня: в отрывке из Книги Сираха говорится, что «слово его горело как светильник», что он трижды низводил огонь с неба и наконец был вознесен на небо в огненном вихре. Попробуем понять эту символику. Действие огня четырехстороннее: он уничтожает, очищает, обогревает и освещает. Благодаря мужеству Илии были уничтожены языческие культы, соблазнившие многих израильтян; его слово вызвало глубокое очищение в сердцах тех, кто, следуя его примеру, возвратился к истинной вере. Своими делами пророк вновь согрел сердца верующих, побудив их вернуться к Закону и к послушанию единому истинному Богу Израиля. Наконец, Илия осветил путь верности Всевышнему, взойдя на колесницу, взлетевшую на небо: он стал вечно живущим, он здесь, он ведет избранный народ к реализации призвания. «Огненная» фигура Илии внушала определенный трепет его современникам, но никто в Израиле тех времен не имел подобной ревности по Богу и по душам.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 17,10-13

Когда сходили с горы, спросили Иисуса ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё. Но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.

Толкование

В некоторых пророческих книгах Ветхого Завета подразумевалось, что Илия вернется на землю, ибо его видели возносящимся на небо на огненной колеснице и пока не обнаружили его возвращения. Не было ни фактической смерти Илии, ни его погребения, ни его гробницы. Очевидно, вопрос был не так прост: вернется ли сам Илия? Узнал бы Израиль пророка, который искренне следовал своему посланию? Или возникло бы движение, направление мысли, вдохновленное проповедью Илии? Сам Иисус дает правильное толкование: миссию грядущего Илии перенял Иоанн Креститель. Все должны были понять, что время Христа сравнимо со временем Илии (то есть с идолопоклонством, отрицанием духа Закона), и поэтому огонь должен был сойти на всех, что и произошло после крещения кровью (крестной смерти) и Пятидесятницы. Как и во времена Илии, Божественный огонь должен был уничтожить, очистить, согреть и просветить. Однако не все приняли Крестителя и обратились: многие остались холодными, нечистыми в своем сумраке. Христианство же – это свет, радость, мир в Святом Духе в воскресшем Христе.