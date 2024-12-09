Литургические чтения: 13 ДЕКАБРЯ. Св. Луция, дева и мученица

«Образ детей, которые боятся плясать, плакать, боятся всего и ни в чем не уверены, наводит на мысль об угрюмых христианах, которые всегда критикуют проповедников Истины, потому что боятся открыть двери Святому Духу. Помолимся о них! Помолимся и о нас, дабы мы не стали такими угрюмыми христианами» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 13.12.2013).

Почитание святой Луции широко распространено по всему миру; ее образ вдохновлял и Данте Алигьери, который в юности страдал от боли в глазах из-за продолжительного чтения и был исцелен благодаря заступничеству святой. Великий поэт также отводил ей важную роль в «Божественной комедии», где она стала символом просветляющей благодати за свою приверженность Евангелию вплоть до самопожертвования. Святая Луция родилась в 286 году в Сиракузах и в период антихристианских гонений Диоклетиана дала обет девственности, отказавшись от брака с юношей, выбранным ее семьей. Молодой человек, который хотел жениться на ней, обличил ее в христианстве перед магистратом, надеясь, что девушка изменит свое решение. Луция стойко приняла смертный приговор, отказавшись принести жертву языческим идолам и была обезглавлена 13 декабря, предположительно, в 304 году.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 48,17-19

Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя – как волны морские. И семя твоё было бы как песок, и происходящие из чресл твоих – как песчинки; не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною.

Толкование

Мы склонны совершать поступки и действия, приятные любимому человеку: мы заботимся о его благе больше, чем о собственном. Мы легко подчиняемся и даже охотно идем на жертвы, если это приносит ему радость. И наоборот, мы не склонны подчиняться авторитарному или самовлюбленному человеку, которому очень сложно доверять. Размышляя над сегодняшним отрывком из пророка Исайи, можно прийти к выводу: необходимо ощутить всю любовь Бога, чтобы целиком уповать на Него и с готовностью делать то, о чем Он нас просит. Мы испытываем и чувствуем Божью любовь через веру. Именно вера зажигает в нас Божественное присутствие Святого Духа, благодаря Которому мы познаем Бога как любовь. Если Бог есть любовь, то мы уверены: все, чему Он учит нас, как говорит Исайя, способствует нашему благу, более того, это и есть наше собственное благо. Действительно, нет такого блага, которое было бы не от Бога и не отождествлялось бы с Ним в какой-то мере.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11,16-19

В то время: Иисус сказал народу: Кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришёл Иоанн, ни ест, ни пьёт; и говорят: «в нём бес». Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; и говорят: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость чадами её.

Толкование

Иисус – это премудрость, но если Его слушатели не желают открыть свои сердца для глубины и красоты предлагаемого Им учения, они исключают себя из жизни; в любом случае, мудрость признают правильной чистые сердца. Некоторые люди не хотят признавать Христа из предрассудков, предпочитая заниматься своими делами и не желая, чтобы им мешали. Даже если к ним обращается такой великий святой, как, например, Иоанн Креститель, они упрямо остаются при своем мнении. Если они видят, как падает звезда на небе, то говорят о научных причинах, если слышат об обращении грешника ко Христу, то заявляют, что кто-то «промыл ему мозги», и так далее. Во времена Иисуса все знали и Предтечу, и Христа, но многие оставались холодны и враждебны... Господь оставил их во власти их убеждений, но Он также дал всем понять: мудрость признается праведной сонмами ангелов, святыми на небесах, смиренными на земле и многими верующими, которым не трудно плакать, если звучит плач, или танцевать, если флейта приглашает к радости.