Литургические чтения: 12 ДЕКАБРЯ. Четверг II недели Адвента

«Чтобы подготовить путь грядущему Господу, мы призваны заполнить пробелы, вызванные холодностью и равнодушием, открыться к другим подобно Иисусу, то есть с сердечностью и братским вниманием, беря на себя заботу о нуждах ближнего» (Папа Франциск, Angelus 09.12.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 41,13-20

Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе». Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, – Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесёт их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет её; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером, и сухую землю – источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и Святой Израилев сотворил сие.

Толкование

Образы, которые Бог дает для ободрения Своего народа, изображают ситуацию господства (молотило, растирающее горы), процветания (пустыня, наполненная источниками воды), привилегий (радость из-за избрания перед всеми другими народами), в то время как внешне реальность для этого народа не отличается великолепием: люди должны работать ради пропитания, они чувствуют усталость, болеют, испытывают трудности, умирают. Где же все это великолепие? Ответ: в том, что у них есть Бог. У всех других народов нет вечного горизонта, потому что языческий идол не является творцом, не является Личностью, никогда не говорит «Я». Всевышний же постоянно взаимодействует со Своим народом, чтобы в конце концов явить Себя во Христе как единого и единственного Бога всех людей. Постоянное присутствие Бога дарит Израилю великое спокойствие: все обычные дела становятся не такими обременительными и тягостными, ибо всегда есть ощущение сыновства Божьего, верующий чувствует защиту и любовь; он уверен в том, что, оставаясь верным Богу на земле, он испытает непрестанную небесную любовь после смерти.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11,11-15

В то время: Иисус сказал народу: Истинно говорю вам: из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Толкование

Этим отрывком завершается Ветхий Завет и начинается Новый. Если пророки и закон действовали «до сих пор» (то есть во времена Иисуса), это значит, что отныне пророк – это Иисус, закон – это Он, и все, что было предсказано ранее, разгадано и реализовано в Нем. Итак, все ли завершено? Можно ли успокоиться? Вовсе нет: верующим во Христа еще предстоит совершить духовное завоевание, реализовать Царство Небесное. Это влечет за собой яростную борьбу, ибо лукавый делает все возможное, чтобы оторвать нас от Бога (св. кюре из Арса называл дьявола «крючком»: тем, кто бросается на христианина, чтобы отлучить его от Иисуса). Таким образом, нам предстоит борьба с пагубными наклонностями и страстями, мы призваны совершать дела милосердия ради любви. Св. Тереза Младенца Иисуса хотела уподобиться святой Жанне д'Арк, но сражаться не против вражеских армий, а против грехов, пороков, духовной теплохладности, посредственности: это и есть настоящие враги христианина. В её «арсенале» была лишь молитва, милосердие, пост и евангельское рвение.