Литургические чтения: 11 ДЕКАБРЯ. Среда II недели Адвента

«Покой, который дает Иисус труждающимся и обремененным, – это не только психологическое облегчение или милостыня. Это радость бедных о том, что Евангелие проповедуется им и они являются строителями нового человечества» (Папа Франциск, Angelus 05.07.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 40,25-31

Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счётом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: «путь мой сокрыт от Господа, и дело моё забыто у Бога моего»? Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный, Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают! а надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся.

Толкование

В Ветхом Завете, когда Господь хочет успокоить одного из Своих детей, Он предлагает взглянуть на великие творения и задает вопрос: «Кто создал все это? Подумай о великолепии небес, о величии морей, о зрелище природы. И разве Творец всех этих чудесных вещей не позаботится о тебе, который является самым дорогим созданием в Его глазах?» Подобные аргументы Всевышний использует, например, в отношении Иова. В наше время наука и техника открыли много замечательных вещей и облегчили нам жизнь, но бодрость и сила, интеллект и гениальность исходят от единого Творца. В моменты духовного сумрака и оскудения давайте с надеждой обратимся к Господу и вновь обретем прочную опору.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11,28-30

В то время: Иисус сказал: Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Возьмите иго Моё на себя, и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдёте покой душам вашим. Ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.

Толкование

Усталость и угнетение, о которых говорилось в первом чтении, снова появляются в Евангелии и получают замечательный ответ. Если мы испытываем трудности и чувствуем тяжесть страданий – какова бы ни была их природа, – мы должны обратиться к Иисусу, кроткому и смиренному сердцем. Скотт Ханн, протестант, перешедший в католичество, пишет: «Именно это отличает христианство от других религий. Индуизм провозглашает сострадание, буддизм призывает людей к делам благотворительности, ислам – к поклонению; но только христианство говорит, что Тот, за Кем мы следуем, – Бог. Он стал человеком, ходил среди нас, страдал и умер на Кресте, а затем воскрес из мертвых тем же телом, на котором остались следы от гвоздей и копья». Самое замечательное, что мы, христиане, пройдем по пути нашего Спасителя: будем страдать, умирать и воскресать. То, что произошло с Его телом, произойдет и с нашим. Куда шел Богочеловек, туда и мы пойдем, в духе и плоти, шаг за шагом. Всегда рядом с нами Иисус из Назарета.