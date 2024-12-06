Литургические чтения: 10 ДЕКАБРЯ. Вторник II недели Адвента

«Все более глубокое уподобление Доброму пастырю пробуждает в каждом священнике истинное сострадание, как к вверенным ему овцам, так и к заблудшим. Это свойство Бога должно быть свойственно и священнику, который изо всех сил старается быть верным и милосердным, дабы никто не остался неохваченным заботой и молитвами» (Папа Франциск, Обращение к общине Папской мексиканской коллегии 29.03.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 40,1-11

Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть; ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и вся красота её – как цвет полевой. Засыхает трава; увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает; а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.

Толкование

Бог просит пророка возвысить голос; в сегодняшнем отрывке это выражение повторяется шесть раз. Пророк возвещает не в «удобной», рассудочной, манере, не шепотом, а голосом, который должен вознестись над всеми остальными, обычно звучащими на улицах и площадях. «Вы освобождены от вавилонского рабства и можете вернуться в свою землю!» – возглашает пророк Исайя, и мы представляем себе радость изгнанников после семидесяти лет сурового изгнания. Так же и столетия спустя, на берегу реки Иордан, Иоанн Креститель будет тем, кто возвысил свой голос. Действительно, каждое провозглашение освобождения настолько полно радости и новой надежды, что его обязательно нужно возглашать с воодушевлением. Это возвращает нас к литургии Адвента, где говорится о приходе Агнца Божьего, берущего на Себя грехи мира. О прощении грехов нужно возвещать из всех сил.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 18,12-14

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих.

Толкование

В сей век потребительства поведение пастуха, оставившего на несколько дней девяносто девять овец, чтобы поискать одну заблудшую, выглядит несколько нелогичным: у него их и так было много, он мог позволить себе потерять одну без особого ущерба. Однако эта притча помогает понять, как Бог заботится о всех Своих созданиях. Каждый человек драгоценен для Него, все в равной степени. Даже если человек угодит в самый страшный порок, даже если он постоянно живет во зле и не хочет слышать о спасении, Господь остается с ним рядом всегда, до его последнего вздоха. Возможно, заблудшие «овцы», потерявшие смысл жизни, совсем рядом с нами, даже дома. Иметь «ревность о душах» значит искать их, любить их, молиться и поститься о них, предпринимать все возможные действия, чтобы вернуть их в лоно Церкви. Так поступают люди, которые понимают, как дорого стоит жизнь на небесах и как страшно вечное проклятие. Ревность о душах всегда присутствовала в Церкви, она была движущей силой жизни святых, мучеников, пастырей, Учителей Церкви и безмерного числа простых мирян, особенно жен и матерей.