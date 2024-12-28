Литургические чтения: 1 ЯНВАРЯ. Пресвятая Богородица Мария

«Бог и человек всегда вместе, и это радостная весть начала года: Бог – не далекий господин, в одиночестве населяющий небеса, но воплотившаяся Любовь. Он родился, подобно нам, от матери, чтобы быть для каждого братом» (Папа Франциск, проповедь в Ватиканской базилике 01.01.2019).

Этот год, который начинается сегодня, мы вверяем Пресвятой Богородице, отвечая на призыв Папы Франциска: «Когда нас одолевает искушение замкнуться в себе, давайте обратимся к ней; когда мы не можем распутать узлы жизни, давайте искать убежища в ней. Давайте обратимся к Марии, чтобы стать созидателями единства, и сделаем это с ее креативностью Матери, которая заботится о своих детях: она собирает их и утешает, выслушивает их печали и утирает их слезы. Она заботится о нас с истинно материнской нежностью и находится рядом с нами. Давайте посвятим ей свою жизнь, ибо она ведет нас к Иисусу, а Иисус – это полнота времени, всего времени, нашего времени, времени каждого из нас». Сегодняшнее торжество – первый богородичный праздник, появившийся в Западной Церкви, и его начали отмечать в Риме примерно в VI веке. Божественное материнство Марии было утверждено Эфесским собором (431 г.): Отцы Церкви провозгласили Марию Богородицей, утвердив человеческую и Божественную природу единой личности Слова в Иисусе Христе.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Числ 6,22-27

И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Своё на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Моё на сынов Израилевых, и Я благословлю их.

Толкование

В первый день года, в октаву Рождества, в литургии Церкви празднуется торжество Пресвятой Богородицы Марии и произносится древнейшая и самая торжественная ветхозаветная формула благословения. Формулу открывают и замыкают два слова: благословение («Да благословит тебя Господь») и мир («Пусть Господь дарует тебе мир»). Первое указывает на благосклонное действие Бога по отношению к людям, второе – на содержание Божьих даров, а именно на полноту счастья. Таким образом, в этот первый день года литургия вверяет весь гражданский год Божьему благословению, то есть благосклонной воле Всевышнего, и заверяет в Его мире, который есть Сам Иисус: Христос – наш мир, радость и сила. В течение года мы неизбежно столкнемся с трудностями, борьбой, кризисами, но христианин знает, что каждый день года, каждый его момент окружен Божьим благословением. Поэтому давайте не тратить время на жалобы о том, чего у нас нет, а проживать это время с благодарной преданностью, зная, что Господь дарует нам его для того, чтобы мы делали добро.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Гал 4,4-7

Братья: Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.

Толкование

Выражением «рожденный от жены» литургия позволяет нам вновь ощутить радость Рождества и понять, что именно благодаря Христу мы стали «усыновленными детьми», настолько, что можем обращаться к Богу, называя его «Авва», Отец, в силу того самого Духа Иисуса, который мы храним в сердцах. Чтобы подкрепить этот факт сыновства, достаточно вспомнить, что Иисус, перед тем как умереть на Кресте, дал нам Марию как Матерь и вверил нас Ей как детей! Если в первом чтении мы подчеркивали, как календарный год находится в благословляющих объятиях Бога, то в этом чтении можно сказать, что весь год помещен под драгоценный покров Марии, где каждый может найти убежище и утешение. В дни, когда многие, слишком многие, с тревогой пытаются по гороскопам или гаданиям узнать, как сложится наступивший год, литургия напоминает, что Бог бережно держит нас в Своих руках под защитой Марии, Матери Иисуса и нашей Матери.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 2,16-21

В то время: Пастухи поспешив пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своём. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, наречённое Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

Толкование

В первой части Евангелия звучит текст, который мы слышали во время рождественской Мессы на заре, – о посещении пастухов. Именно они, скромные и простые люди, лишенные какой бы то ни было власти, получают первое объявление и первыми бегут посмотреть на это событие. Этот знак предвосхищает и запечатлевает стиль Иисуса: Господь пришел не для здоровых, а для больных; не для праведников, а для грешников. Услышав и увидев, пастухи с радостью возвращаются, чтобы донести до других то, что они пережили. Вторая сцена представляет нам обряд обрезания детей на восьмой день: это знак, по которому Иисус мог называться сыном Авраама, из дома Давидова. Это навсегда закрепит за Ним статус иудея. Собрав воедино все представленные детали, можно сказать, что сегодня нам предлагается начать новый год, взяв на себя ответственность за нашу конкретную и прекрасную человечность, проживая ее под Господним благословением и учась этому у Пресвятой Девы Марии, Божьей и нашей Матери.