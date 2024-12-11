Индия: дом надежды для жертв насилия

В индийском штате Тамилнад, одном из самых развитых регионов страны, сёстры Милосердия (называемые также сёстрами Марии-Отроковицы) оказывают неоценимую помощь девушкам, ставшим жертвами насилия.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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Сестра Джонси Намбикайрадж в интервью Vatican News рассказала, что монахини занимаются не только поддержкой пострадавших, но и важной профилактической работой, направленной на предотвращение подобных преступлений в обществе.

«Мы часто слышим от жертв насилия: “Я не понимаю, почему меня отвергают, почему теперь на меня смотрят иначе. Меня не принимают, но ведь я ничего не сделала”», — говорит сестра Джонси, описывая переживания девушек. Их эмоциональные травмы часто сопровождаются социальной изоляцией и дискриминацией, что делает путь к восстановлению ещё более трудным как для самих пострадавших, так и для их семей.

Проблема насилия, особенно сексуального, остаётся в Индии тяжёлым социальным табу. Сестра Джонси подчёркивает, что обсуждение таких тем в обществе воспринимается как постыдное. Поэтому многие случаи насилия остаются скрытыми, а виновные избегают наказания. Насилие против женщин и девочек в Индии — не просто проблема, а трагедия, подтверждённая статистическими данными. Многие преступления совершаются в семейном кругу, где процент незарегистрированных случаев значительно выше.

В специальном доме для пострадавших девушек им оказывают первую помощь, а также предоставляют психологическую поддержку на разных этапах восстановления. Сестра Джонси подчёркивает, что, несмотря на высокий уровень индустриализации региона, здесь сохраняются серьёзные социальные проблемы, такие как детский труд, безработица и насилие. Бедность и недостаток внимания со стороны родителей, вынужденных работать, становятся основными факторами, способствующими насилию. Нередко злоупотребления совершают знакомые или соседи, добавляет она.

На данный момент сёстры заботятся о 50 девушках, многие из которых — сироты или потеряли одного из родителей. Хотя предоставить полноценное терапевтическое лечение невозможно, монашеская община обеспечивает девочек кровом и образованием. К сожалению, некоторых из них приходится отправлять домой, где они остаются в зоне риска.

Хотя число католиков в Индии составляет менее 2 процентов населения, их вклад в развитие общества огромен. Через социальные, образовательные и медицинские проекты Церковь оказывает значительное влияние на жизнь людей, защищая права самых уязвимых не только в Индии, но и за её пределами.