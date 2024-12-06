Джорджо Фрассати: тернистый путь к прославлению

Итальянская газета Avvenire недавно опубликовала статью, в которой освещаются обстоятельства канонизации Пьер Джорджо Фрассати, чья память была омрачена ложными обвинениями и слухами после его смерти.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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Обряд канонизации Пьер Джорджо Фрассати состоится 3 августа 2025 года. Этот шаг завершит долгий процесс, затянувшийся из-за ложных слухов, поступивших в Священную конгрегацию обрядов. Ранее именно эта Конгрегация занималась делами по причислению к лику святых, а в настоящее время эти функции выполняет Департамент прославления святых.

Первое ложное обвинение возникло ещё до начала процесса беатификации. Анонимный источник утверждал, что был свидетелем сомнительных отношений Пьеро Джорджо Фрассати с одной из девушек — Лаурой Идальго. Согласно утверждениям источника, в ходе совместных походов Пьер якобы вёл себя недостойно. Однако свидетели, опрошенные в ходе расследования в 1942 году, категорически опровергли эти обвинения. Все они подтвердили, что не видели никаких признаков неуместных отношений со стороны Фрассати. Более того, сам Пьеро никогда не выражал своих чувств к Лауре, а она не находила в их общении ничего предосудительного.

Ещё один «фэйк» касался поездки Пьера Джорджо Фрассати со своими сверстниками в туринский Парк Валентино, которую некоторые посчитали романтическим приключением. Это недоразумение возникло из-за ошибки в жизнеописании, написанной первым биографом о. Антонио Кояцци, который ошибочно указал, что Фрассати было 16 лет, хотя ему было всего 13. В любом случае, во время этого путешествия он держался отдельно от девушек, что позднее было подтверждено свидетелями и опровергло слухи.

Одним из самых стойких мифов является утверждение, будто Пьер Джорджо был погребён живым. Это слух продолжает распространяться, в том числе в Интернете: во время осмотра тела якобы было обнаружено, что он пытался выбраться из могилы. Однако эта информация не имеет подтверждения. Могила Пьера Джорджо не подвергалась вскрытию до первого канонического освидетельствования в 1981 году; тогда его останки были найдены хорошо сохранившимися. После беатификации мощи Фрассати были перенесены в кафедральный собор города Турина. Второе каноническое освидетельствование состоялось в марте 2008 года, когда мощи были временно перевезены в Сидней для Всемирного дня молодежи. Никаких доказательств его «воскрешения» не было найдено.

Важно отметить, что многочисленные попытки поставить под сомнение репутацию Пьеро Джорджо Фрассати не повлияли на процесс его канонизации. Все сомнения, поднятые в прошлом, рассеялись благодаря непреложным доказательствам его нравственного поведения и любви к Богу.