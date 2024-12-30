Доклад Fides: в 2024 году были убиты 13 миссионеров

Агентство Fides, официальный информационный орган Папских миссионерских обществ, опубликовало ежегодный доклад о миссионерах, погибших насильственной смертью в уходящем году.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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По данным агентства, в 2024 году в мире были убиты восемь священников и пять мирян. Шестеро из них погибли в Африке, а пятеро – в Америке, двух континентах, которые в последние годы «поочередно занимали первое место в этом трагическом списке», поясняется в докладе.

В Африке были убиты два священника – в ЮАР и Камеруне; катехизатор и волонтёр в Буркина-Фасо, а также мирянин в Демократической Республике Конго.

На американском континенте один священник был убит в Колумбии, один – в Эквадоре, ещё один – в Мексике. Жертвами насилия стали также миряне: сотрудник прихода в Бразилии и мирянин в Гондурасе.

В списке упомянута и Европа: в испанском монастыре был убит францисканский монах Хуан Антонио Льоренте. В Польше погиб 72-летний священник Лех Ляхович, на которого в приходском доме напал вооружённый человек. В 2024 году в Азии обошлось без жертв, однако в ряде стран этого обширного континента миссионеры сталкивались с угрозой жизни или получали тяжёлые ранения из-за конфликтов, беспорядков и преступности.

Согласно проверенной и опубликованной Fides информации, из биографий жертв вырисовываются картины повседневной жизни в условиях, часто отмеченных насилием, нищетой, угнетением и отсутствием безопасности. Таков случай Хуана Антонио Лопеса, координатора социального пастырского служения епархии Трухильо в Гондурасе, человека, известного своей борьбой за социальную справедливость. «Он черпал силу и мужество в своей христианской вере», – отмечается в докладе. Убийство Лопеса, который разоблачал предполагаемые связи муниципалитета Токоа и организованной преступности, произошло на фоне растущих репрессий против правозащитников в Гондурасе. По случаю молитвы «Ангел Господень» 22 сентября этого года Папа Франциск подчеркнул важность защиты тех, кто отстаивает справедливость и «трудится ради общего блага в ответ на крик бедных и земли».

Список тринадцати убитых в 2024 году пополняет общее число миссионеров и пастырских работников, отдавших свои жизни: с 2000 года их насчитывается 608 человек, отмечает Fides.

«Эти братья и сестры могут показаться неудачниками, но сегодня мы видим, что это не так». Их жертва приносит плоды, «ибо через них Господь продолжает творить чудеса, обращать сердца и спасать людей», напомнил Папа Франциск 26 декабря 2023 года, в литургический праздник святого Стефана первомученика.

Ежегодный список агентства Fides давно включает в себя не только миссионеров ad gentes, но и имена всех крещёных, причастных к жизни Церкви, которые погибли от насилия, и не обязательно «из-за ненависти к вере». Поэтому авторы доклада предпочитают избегать термина «мученики» (кроме его этимологического значения – «свидетели»): в конечном итоге лишь Церковь может выносить суждение в отношении некоторых из них.