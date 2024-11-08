Пиццабалла: молитва о Святой Земле — это молитва о мире для всех

С 5 по 7 ноября в Католическом университете Иоанна Павла II в Люблине проходила международная конференция «Просите мира для Иерусалима» (Пс 122, 6). К ее участникам с видеопосланием обратился кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, латинский Патриарх Иерусалима.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В своём обращении он подчеркнул, что молитва о мире для Иерусалима — это мольба о мире для всего человечества. Мир для христиан — это не просто ценность, но и основа самой Церкви и её миссии, отметил кардинал. Он подчеркнул, что мир как Божий дар не только проявляется в действиях, к которым Господь нас призывает, но и отражает суть Бога: «Миссия Церкви заключается в свидетельствовании о Боге, а образ Бога — это прежде всего образ мира». Эти слова побуждают нас воспринимать путь обретения мира как путь к единству с Творцом и ближними.

Говоря о Церкви на Святой Земле, Патриарх упомянул два символических образа из Книги Апокалипсиса: шатёр и Невесту. Иерусалим, «сошедший с небес», воплощает в себе и символ жилища Бога, и неразрывную связь с Ним, которая выражается через образ Невесты. Этот символический образ указывает на то, каким должен быть Иерусалим: не только знаком присутствия Бога, но и местом, где действия людей становятся выражением их единства с Ним.

«Молитва о мире для Иерусалима — это также молитва о мире для всех народов», — подчеркнул кардинал Пиццабалла. Он добавил: призвание жителей Святой Земли — свидетельствовать о жизни в общении с Богом, излучая Его свет и мир среди людей. «Мы молимся об этом и стремимся стать хотя бы малым примером. Пусть наши усилия и наша жизнь станут свидетельством того, как должно выглядеть Божье присутствие в этом мире», — сказал в конце обращения иерарх.