Монахиня, которая вдохнула новую жизнь в Церковь Эфиопии

Сестра Эмахой Харегевейн вдохнула новую жизнь в Церковь Эфиопии. Она основала первый католический монастырь в стране, где вера и служение приобрели особенные черты. Её миссия — это глубокое уважение к традициям, помощь бедным и стремление к духовному возрождению каждого человека.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Этот путь, полный самоотверженности и вдохновения, несомненно, вызывает восхищение. Преисполненная стремлением создать обитель, которая сочетала бы духовное наследие Эфиопии и христианские ценности, Эмахой Харегевейн основала первый католический монастырь в стране — бенедиктинский монастырь Пресвятой Троицы в городе Холетте. Путь к этому решению был непрост: несмотря на православное воспитание, она почувствовала сильное духовное стремление к католической вере после первого посещения Мессы, что стало решающим моментом для принятия католичества и посвящения своей жизни служению Богу и людям в монашестве.

Основав монастырь в 2018 году, сестра Эмахой преследовала цель, которая выходила за пределы традиционного монашества. Для неё это было не просто место для молитвы, а воплощение стремления соединить веру с заботой о местной культуре и экологии. Она видела в монашеской жизни не изоляцию, а путь активного служения и возможность привнести свет веры в сердца окружающих.

Следуя призыву Папы Франциска о защите творения, она организовала в монастыре деятельность, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства. Здесь разводят кур и крупный рогатый скот, а органическое земледелие позволяет монастырю быть на самообеспечении и жить в гармонии с природой.

Важной частью её миссии является сотрудничество с местным населением: она основала детский сад для детей из окрестных деревень, где обучают не только базовым знаниям, но и здоровому питанию, а также ведётся работа с родителями: им оказывается помощь в воспитании и укреплении семейных ценностей.

Помимо этого, сестра Эмахой мечтает создать виртуальную платформу, чтобы донести до большего числа людей смысл духовного призвания. Она верит, что святость — это не удел отдельных людей, а цель, к которой может стремиться каждый. По её словам, Церковь может продолжать свой путь только если мы готовы жертвовать собой во имя любви к Христу.