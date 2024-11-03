Литургические чтения: 9 НОЯБРЯ. Освящение Латеранской базилики

«Евангельский отрывок об очищении Храма дает повод задуматься о наших храмах и приходах, о пастырском попечении церквей: служат ли они Богу или идолу денег и рынку. Это также заставляет задуматься, хотим ли мы принимать Святого Духа, показывающего нам, чадам Божьим, что мы грешники? А может, мы изгнали Святого Духа из своего храма и поселили идола в сердце?» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 09.11.2019).

Освящение Латеранской базилики: праздник всех церквей мира

Кардинал де Донатис, бывший протоиерей Латеранской базилики подчеркнул: «В ней дышит история семнадцати веков, базилики, построенной и перестроенной три раза, вплоть до нынешнего здания 1700 года. В ней проходили пять Вселенских соборов. В месте, где находится кафедра св. Петра, все христиане мира чувствуют связь с Епископом Рима». Латеранская базилика названа «Церковью-матерью всех церквей Urbe (Рима) и Orbe (мира)». Посвященная двум святым Иоаннам (Крестителю и Евангелисту), она является кафедрой Епископа Рима. Это символ веры христиан первых веков, которые чувствовали необходимость собираться для богослужений в общем и освященном месте. Таким образом этот праздник означает возвращение к истокам христианства, осознание того, что каждая поместная Церковь является ответвлением той Церкви-Матери, которую представляет Римская Церковь, имеющая свою историческую резиденцию в Латеранской базилике. Папа Франциск напоминает, что «термин ‘Матерь’ относится не столько к священному зданию базилики, сколько к деянию Святого Духа, которое проявляется в этом здании, принося плоды через служение Епископа Рима во всех общинах, пребывающих в единстве с Церковью, над которой он предстоятельствует». Сегодняшний праздник, как явствует из литургии, является также праздником всех церквей мира.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иез 47,1-2.8-9.12

В те дни: Привёл Ангел меня, Иезекииля, обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течёт вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путём обвёл меня к внешним воротам, путём, обращённым к востоку; и вот, вода течёт по правую сторону. И сказал мне: эта вода течёт в восточную сторону земли, сойдёт на равнину, и войдёт в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдёт туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и, куда войдёт этот поток, всё будет живо там. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу; листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течёт из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание.

Толкование

Образ храма оказывается в этом видении Иезекииля не зданием, в которое можно войти, а местом, из которого что-то выходит. Не говорится, что в храме происходит богослужение, но то, что выходит из святого места, обладает невиданной силой: воды этой реки достигают Мертвого моря и оживляют его, они богаты жизнью (в них водится много рыбы); на берегах реки растут огромные деревья, которые постоянно приносят плоды и производят целебные листья. Это, конечно, не означает, что храм или церковь не должны быть «местом молитвы» (как говорит Иисус, изгоняя торговцев), но то, что реализуется в священном пространстве, должно мощно проявляться и давать жизнь всему мертвому или умирающему, с чем человек сталкивается. Не мы даем жизнь, ибо мы сами грешны, но Святой Дух, о Котором в Символе веры говорится как о «Господе животворящем». Мы входим в храм, чтобы наполниться жизнью («Примите, ядите»), а затем выходим, чтобы стать той рекой, которая оживляет и восстанавливает.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 2,13-22

Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим; и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: «ревность по доме Твоём снедает Меня». На это Иудеи сказали: каким знаменем докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мёртвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.

Толкование

Действительно, после Пятидесятницы храмом Божиим становится сердце каждого человека, пребывающего в благодати, но существуют также храмы и места поклонения, которые не являются простыми дворцами или залами собраний. В наших католических церквях Святейшее Тело Христово хранится в скинии – в истинной святая святых каждого священного здания. В церквях мы молимся, совершаем Таинства и внимаем спасительному слову Божьему. Вот почему церковь должна быть красивой, побуждая верующих славить Бога и размышлять. Наши предки строили прекрасные церкви, оставляя их потомкам не для того, чтобы они делали из них торжища, а чтобы они вели их к обращению. Посещая церкви и базилики, давайте поблагодарим их скромных и безымянных зодчих, строителей и мастеров. Человек молится не только умом, но и сердцем, способным проникнуться величием собора или священной атмосферой бедной деревенской церкви. Неслучайно св. Кюре из Арса, как только приехал в маленький городок (где Месса не совершалась годами), первым делом восстановил колокольню, чтобы ее звон постоянно напоминал людям о Боге. Затем он занялся душами и покорил их всех Господней любовью.