Литургические чтения: 8 НОЯБРЯ. Пятница XXXI рядовой недели

«На мирскую хитрость мы призваны ответить христианской мудростью, одним из даров Святого Духа. Для этого нужно отступить от ценностей мира сего, которые так нравятся дьяволу, и жить по Евангелию. Мирской дух проявляется в коррупции, обмане, диктатуре: это самый неверный путь, дорога греха, по которой так легко идти! Дух же Евангелия требует честности, корректности, уважении к другим и их достоинству, чувства долга. Именно в этом состоит ловкость христиан!» (Папа Франциск, Angelus 18.09.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Флп 3,17-4,1

Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме; они мыслят о земном. Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничижённое тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё. Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.

Толкование

Святой Павел – страстный и убежденный певец спасения, совершенного Христом через крестную жертву и воскресение из мертвых. Поэтому апостол не может понять, как можно быть «врагом» Креста Христова: это даже заставляет его плакать от ужаса. Если наше спасение прочно связано с жертвой Иисуса на Голгофе, то быть Его врагом – значит презирать собственное избавление, значит сознательно погружаться в проклятие, чтобы остаться там навсегда. Мы знаем, как во время экзорцизма дьявол трепещет при виде креста Христова, и это дает подтверждение того, какие стороны находятся на поле боя. Все мы, таким образом, проходим через Крест Христа; не случайно Он говорит: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин 12,32). Совершая крестное знамение, мы облекаемся в Христа, вспоминаем, какова цена нашего искупления, и утверждаем, что только Крест Христа спасает мир. «Иисус пребывает в агонии до конца света, – пишет Паскаль, – в это время нельзя спать».

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 16,1-8

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «что это я слышу о тебе? дай отчёт в управлении твоём: ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом: копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что делать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «сколько ты должен господину моему?» Он сказал: «сто мер масла». И сказал ему: «возьми твою расписку, и садись скорее, напиши: пятьдесят». Потом другому сказал: «а ты сколько должен?» Он отвечал: «сто мер пшеницы». И сказал ему: «возьми твою расписку и напиши: восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде.

Толкование

Управитель обманывает своего хозяина, вводя его в убытки (просит того, кто должен отдать сто, отдать лишь пятьдесят и т. д.). Хозяин же, вместо того чтобы еще больше разгневаться, в итоге хвалит управителя, ибо его пример может быть полезен детям света. Каким образом? Приобретением новых друзей путем распоряжения богатством, которое нам не принадлежит. Например, кто-то обладает хорошим здоровьем и неплохим состоянием, доставшимся ему в наследство от бабушки и дедушки; он ничего не сделал, чтобы заслужить это, но чувствует себя богатым средствами и энергией. Вместо того чтобы блаженно жить только для себя, он должен использовать эти богатства для помощи тем, кто беднее и больше нуждается. Эта благодарность проявится после его смерти, когда такие друзья скажут Отцу, что он помог им безвозмездно, и тогда ему простятся многие грехи. В Писании сказано, что «любовь покрывает множество грехов» (1 Петр 4,8). Нужно начинать с малого, чтобы постепенно научиться бескорыстной любви, которая поможет подражать любящему и милосердному Богу.