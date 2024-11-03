Литургические чтения: 7 НОЯБРЯ. Четверг XXXI рядовой недели

«Господь хочет, чтобы никто не погиб для вечной жизни. Он действует как любящий отец, потерявший детей, а потом радующийся вместе со всеми их обретению. Это неудержимое желание: даже девяносто девять овец не могут удержать пастыря в овине. Он мог бы подумать: ‘Я потерял всего одну овцу, не такая уж большая потеря’. Но Он идет искать ее, ибо каждая для Него важна, и эта, потерявшаяся, Ему нужна особенно» (Папа Франциск, Общая аудиенция 04.05.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Флп 3,3-8

Братья: Обрезание – мы, служащие Богу духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся; хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности – гонитель Церкви Божией, по правде законной – непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почёл ущербом. Да и всё почитаю ущербом ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.

Толкование

Ничто так не ценно, как познание Христа Иисуса, Господа и Спасителя. Но что значит познать Его? Это значит всегда искать Его лица, желать приблизиться к Богу и быть причастным к Его бесконечной любви. Для этого требуется вера, согласие очиститься, видя, что мирские реалии и ценности теряют значение и отпадают; наконец, необходимо принять Божественное присутствие Спасителя, Его милосердную любовь. Мирские реалии, конечно, могут быть прекрасны, необходимы, но сами по себе они не спасают, ибо со смертью нам придется оставить все, что было здесь, на земле. С годами мы теряем все («все почитаю ущербом и сором», – говорит сегодня св. Павел): теряем членов семьи, которые стареют и умирают, теряем молодость, здоровье, теряем друзей, которые уходят, теряем мечты и иллюзии, а в конце концов теряем и саму жизнь. Печально ли все это? Напротив, если мы обретем Господа, все покажется прекрасным, истинным «превосходством», как говорится в сегодняшнем чтении, и каждая потеря станет возможностью для нового обретения.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 15,1-10

В то время: Приближались к Иисусу все мытари и грешники – слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдёт за пропавшею, пока не найдёт её? А найдя, возьмёт её на плечи свои с радостью; и, придя домой, созовёт друзей и соседей, и скажет им: «порадуйтесь со мною; я нашёл мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжёт свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдёт? А найдя, созовёт подруг и соседок, и скажет: «порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.

Толкование

Вместо того чтобы радоваться тому, что грешники, слушая Иисуса, обращаются к Богу, фарисеи и книжники ропщут и выражают недовольство. Причина – обычная зависть: им не удается никого убедить в вере, ибо, несмотря на свое высокое положение, они не живут милосердием и никого не любят. Иисус же творит чудеса и любит всех, и грешники встают на путь истинный. Фарисеи тоже могли бы любить и творить чудеса, но они не верят в Божью любовь, а точнее, не хотят быть обласканными благодатью: они заперты в собственном иллюзорном, темном мире греха. Радость же по поводу обращенного грешника свидетельствует о том, что мы действительно желаем добра ближнему: мы плачем, если он потерян, и радуемся, если он найден. Судьба ближнего – наше дело, она нас волнует, ибо все мы – единое тело, и Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Мы все можем многое сделать для обращения грешников: с готовностью приносить свои страдания, умолять Господа Иисуса, поститься, творить милостыню, молиться Святым Розарием. Мы не можем позволить людям, отрицающим Господа, оставаться в неведении; не можем позволить тем, кто последовал соблазнам лукавого, оставаться в ловушке.