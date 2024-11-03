Литургические чтения: 6 НОЯБРЯ. Среда XXXI рядовой недели

«Ученик Иисуса отказывается от всех благ, ибо величайшее благо он обрел в Иисусе. Лишь в Нем все иные блага обретают свою истинную ценность и значение: семейные узы, отношения с ближними, работа, культурные и экономические блага и так далее. Христианин отстраняется от всего и обретает все в логике Евангелия, в логике любви и служения» (Папа Франциск, Angelus 08.09.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Флп 2,12-18

Возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моём, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте своё спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращённого рода, в котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился. Но, если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне.

Толкование

Понятие святости, которое излагает здесь апостол, отличается от расхожего представления, согласно которому, святой – это совершенный человек, который никогда или почти никогда не совершает ошибок, наделен особыми харизмами и дарами, много молится, совершает покаяние, словом, живет жизнью, разительно отличающейся от жизни обычных людей, и как правило является монахом или монахиней. Святой Павел, напротив, предлагает программу, в центре которой – некая «пассивность», а не делание. Если мы позаботимся о том, чтобы жить в Божьей благодати, искренне любить Господа, быть смиренными, видеть в Боге ориентир, то мы будем подобны светильникам, зажженным во тьме, и люди через нас смогут лучше видеть лик Христа. Ибо свят только Бог; «Ты один Свят», – говорим мы каждое воскресенье в гимне «Слава в вышних Богу». Однако Бог живет в сердце человека, пребывающего в благодати, и через него Он сияет во тьме. Поэтому мы должны не «делать» что-то, а «быть» кем-то, наполняться Божественной благодатью, чтобы излучать ее на весь мир.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 14,25-33

В то время: С Иисусом шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения её, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «этот человек начал строить, и не мог окончить»? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот ещё далеко, он пошлёт к нему посольство – просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.

Толкование

Что конкретно означает «нести крест»? Если мы хотим быть учениками Господа, то для этого требуется нести с собой крест. Здесь имеется в виду ежедневное бремя наших испытаний, таких, какие они есть и какие преподносит нам жизнь. Пресвятая Богородица, явившаяся в Фатиме детям-пастухам, спросила их, готовы ли они нести боли, которые пошлет им Бог, в качестве искупления за собственные грехи и для обращения грешников. Различные испытания и страдания, которые мы испытываем, и есть тот самый крест. Если мы несем эти тяготы усердно, с готовностью, не жалуясь, но соединяясь со страстями и заслугами нашего Господа, то вместе с Ним мы участвуем в спасении мира. Эту великую миссию Бог возложил на нас, крещеных людей, и она не сложна. Трое пастушков были детьми, и они жили этим призванием в полной мере, настолько, что освятили себя. Франсишку и Жасинта стали святыми не потому, что видели Деву Марию, а потому, что добровольно несли свой крест.