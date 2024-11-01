Литургические чтения: 5 НОЯБРЯ. Вторник XXXI рядовой недели

«Евангелие, отвергнутое кем-то, находит неожиданный приют во многих других сердцах» (Папа Франциск, Angelus 12 октября 2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Флп 2,5-11

Братья: В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Толкование

Бог Отец, утверждает апостол Павел, превознес Сына за то, что Он уничижил, смирил Себя. Став человеком, Христос встретился на этой земле с грехом, взял его на Себя и искупил Своей смертью на Кресте Голгофы. Чтобы приобщиться к Богу, человек должен поступать таким же образом: опустошить себя от самого себя и сделаться доступным для Святого Духа. Противоположность этому – жить для себя, замыкаться в себе, стремиться к обмирщению, исключая Бога и презирая ближнего. Поэтому мы призваны не просто быть добрыми и великодушными, но уподобляться Богу, участвующему в любви, как пишет св. Иоанн Креста.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 14,15-24

В то время: Некто из возлежащих с Иисусом сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «идите, ибо уже всё готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть её; прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «я женился и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донёс о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «господин! исполнено, как приказал ты, и ещё есть место». Господин сказал рабу: «пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».

Толкование

На первый взгляд, грех людей, не принимающих приглашение, не кажется таким уж серьезным. Действительно, невежливо отказываться от приглашения, но если человек уже заранее взял на себя обязательство пойти и посмотреть на поле, которое он только что купил, какой в этом может быть вред? Ведь он же не совершил воровство, прелюбодеяние, убийство и т. д.? Однако здесь наказание следует за упущение. Так же и в притче о талантах осуждается тот, кто не сделал добра, и так же на Страшном суде, когда Господь скажет: «Я был болен, и вы не пришли Меня навестить; Я был в темнице, и вы не посетили Меня...». Все это грехи упущения, которые считаются более серьезными, чем другие, которые кажутся нам гораздо хуже. Попробуем же вникнуть в рассуждения Бога: серьезные грехи, какими бы они ни были, могут и «пробудить» нас, заставить прикоснуться к ужасу зла, привести к покаянию, тогда как отказ от пира означает: я предпочитаю заниматься своими делами, я хочу, чтобы меня оставили в покое. Давайте же поразмышляем и постараемся понять все приглашения, которые делает нам Господь, о чем бы Он ни просил нас; несомненно, Его приглашение предпочтительнее наших собственных дел.