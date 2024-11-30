Литургические чтения: 5 ДЕКАБРЯ. Четверг I недели Адвента

«Скала – это Господь. Тот, кто полагается на Господа, всегда будет в безопасности, ибо основан на скале. Именно об этом говорит Иисус в Евангелии, повествуя о мудреце, который построил свой дом на камне, то есть на доверии к Господу, на серьезных вещах. Это доверие – тоже благородный материал, и фундамент нашей жизни надежен, он крепок. (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 05.12.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 26,1-6

В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной: город крепкий у нас; спасение дал Он вместо стены и вала. Отворите ворота; да войдёт народ праведный, хранящий истину. Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа во веки; ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он ниспроверг живших на высоте, высоко стоявший город; поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих.

Толкование

Бог укрепил Иерусалим, окружив его прочными стенами. Внутри можно быть в безопасности, в том числе и потому, что вражеские позиции (здесь не сказано, какие именно) были разрушены. Это земное видение можно понимать и на внутреннем, духовном уровне: Бог построил в нас нечто устойчивое и каменное, Он даровал нам Святого Духа, Который ограждает от страстей; смертью и воскресением Христа Он ослабил и сделал бесплодными внешние дьявольские силы, которые не могут причинить вреда, если мы не позволяем им завладеть нами. Все однако исходит от Бога: это Он действует и творит, это Он созидает и разрушает, это Он защищает и спасает. И если нам кажется, что в мире все происходит наоборот, посмотрим на жизнь святых: они познали много испытаний и печалей, вызванных этим миром, но их умы и сердца зиждились на «твердыне вечной», которая есть неоспоримое присутствие Бога.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 7,21.24-27

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал; потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

Толкование

Повторяется тема скалы, о которой мы читали в первом чтении из пророка Исаии. Бог – самое прочное основание, ибо все было создано Им и через Него. Строить на песке означает игнорировать Бога и Его заповеди. «Позволив себе увлечься мирскими знаниями, – пишет Исаак Ниневийский, – человек не может избежать ловушек заблуждения и рождает больные мысли». Мысли тоже могут быть нездоровыми, если они исходят не от Святого Духа, а от человеческого разума: каким бы блестящим он ни был, отрицая Бога, он вязнет в собственной порочной природе. Человеческая мудрость - «земная, душевная, бесовская» (Иак 3,15), поэтому нужно обращаться к премудрости Божьей, которая, «во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак 3,17). Дожди, ветры и наводнения всегда были и будут, но наша задача – найти добротную, крепкую скалу и построить на ней дом, то есть свою жизнь. Эта скала – Христос, о чем ясно говорит св. Павел: «И все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Кор 10,3-4).