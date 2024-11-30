Литургические чтения: 4 ДЕКАБРЯ. Среда I недели Адвента

«Чудом умножения пяти хлебов и двух рыб Иисус демонстрирует Свою силу, но не зрелищным образом, а как знак милосердия, щедрости Бога Отца по отношению к Своим уставшим и нуждающимся детям. Господь погружен в жизнь Своего народа, понимает его усталость и ограниченность, но не дает никому погибнуть или пасть: Он питает их Своим словом и дает пищу в изобилии» (Папа Франциск, Angelus 02.08.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 25,6-10a

В тот день: И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть на веки, и отрёт Господь Бог слёзы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его! Ибо рука Господа почиет на горе сей.

Толкование

Откровение пророка Исайи в сегодняшнем отрывке велико: Бог навсегда устранит смерть. Это произойдет во Христе Иисусе, ибо Своей жертвенной смертью Он «поглотил смерть», как утверждает св. Павел. Господь Иисус есть путь, но также и жизнь, а это значит, что пребывающий в Нем пребывает в жизни. Победный клич Церкви, таким образом, основан на том, что, умирая биологически (это остается как плод греха), мы продолжаем жить, переходя в лучшее состояние, если находимся в благодати. Церковь призывает всех людей оставить путь греха, ведущий к истинной смерти, вечному отлучению от Бога. Адвент – время ожидания, но также и ликования. «Возрадуемся», – увещевает пророк Исайя. Возрадуемся, потому что Бог с нами, потому что великие печали жизни будут утешены, потому что наша судьба не замкнута в немногих земных годах, но открывается к конечной жизни, в любви и единстве с Христом, Пресвятой Девой Марией, ангелами и святыми. В христианстве нет места для отчаяния.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 15,29-37

В то время: Пришёл Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их; так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных.

Толкование

Господь совершает множество физических исцелений, дабы облегчить боль человека. Иисус сострадает, зная, что любая болезнь всегда отдаленно связана с грехом, поэтому в страданиях людей Он созерцает разрушения от греха. Он исцеляет, а затем умножает хлебы и рыб, чтобы дать толпе более сильный знак (который Он подробно объяснит в беседе о хлебе жизни, в шестой главе Евангелия от Иоанна): истинное исцеление – это не возвращение к физическому здоровью, а исцеление души, которая должна вновь засиять, чтобы оказаться готовой войти в Небесное Царство света и любви. Там будет истинная и вечная радость. Итак, здесь необходимо уточнить термины: истинная болезнь – это грех, истинное исцеление – жизнь в Святом Духе, лекарство и средство, поддерживающее нас, – это хлеб с небес, а именно Евхаристия. Даже сегодня с нашими телами происходят чудеса, и точно так же сегодня в храмах совершается Евхаристия: спасительное действие Христа и Святого Духа никогда не прекращается.