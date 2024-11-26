Литургические чтения: 30 НОЯБРЯ. Св. Андрей, апостол

«Призвание настигает братьев в самый разгар их повседневных дел: Господь являет Себя нам именно так, в нашей будничной жизни, не используя для этого яркие и необыкновенные способы. Мы должны искать Господа в обычной жизни – именно в ней Он являет Себя, дает человеческому сердцу ощутить Свою любовь и через общение в повседневности преображает его» (Папа Франциск, Angelus 22.01.2017).

Андрей, брат Симона Петра, вместе с отцом Ионой рыбачил на Тивериадском озере. Когда в его жизни происходит встреча с Иисусом, он не прячет эту радость в себе, но сразу же бежит к брату, чтобы с восторгом сообщить: «Мы нашли Мессию!». Святитель Иоанн Златоуст комментирует: «Слова Андрея – это слова человека, который с нетерпением ждал прихода Мессии, ожидал Его сошествия с небес, трепетал от радости, увидев Его приход, и затем поспешил поделиться с другими этой великой новостью». Эта встреча настолько глубоко запечатлелась в его памяти и в памяти Иоанна, который был с ним, что оба даже запомнили точное время этого события: «Было около десятого часа» (Ин 1,39). Андрей вместе с Иоанном был в числе ближайших друзей Иисуса. После страстей он вместе с другими апостолами находился в Иерусалимской горнице в ожидании Святого Духа (см. Деян 1,13).

ЧТЕНИЕ Рим 10,9-18

Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо «всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся». Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? как написано: «как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: «Господи! кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Но спрашиваю: разве они не слыхали? Напротив, «по всей земле прошёл голос их, и до пределов вселенной слова их».

Толкование

Принцип, сформулированный св. Павлом в Послании к Римлянам, имеет фундаментальное значение: вера приходит от слушания. Мы всегда говорим, что вера – это дар Божий, и это правда, но есть еще и сотрудничество человека, которое делает ее возможной: внимательное слушание. Иногда мы слышим, как люди говорят нам: «Блаженны вы, имеющие веру; я тоже хотел бы иметь ее». Мы могли бы подумать, что нам повезло, а нашему собеседнику – нет, как будто нам выпал джекпот, а другому, бедняге, не повезло. Так не бывает: Бог дает каждому шанс услышать Его через Библию, Учительство Церкви, свидетельство святых, голоса окружающего нас творения и т. д. Чтобы помочь людям в поисках веры, мы должны поступать так, как поступали апостолы, то есть постоянно провозглашать Иисуса свидетельством христианской жизни, чтобы о Нем узнало как можно больше людей.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 4,18-22

Проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

Толкование

Андрей – первый апостол в абсолютном смысле, в порядке времени. Будучи учеником Иоанна Крестителя, он видел, как Иисус пришел на берега Иордана, и как пророк указал на Него: «Вот Агнец Божий!». Андрей встретил Иисуса и сразу же последовал за Ним. Он разговаривал с Ним, познакомился, а затем возвратился к своим сетям и лодке. Через некоторое время Учитель возвратился и предложил ему навсегда оставить работу и стать вместе с Ним ловцом человеков. И снова Андрей сразу же согласился: не задумываясь, он оставил прежнюю жизнь и последовал за Мессией. В лице Андрея мы видим человека, который не медлит, не спорит, не взвешивает аргументы перед лицом Истины: он видит, что в Иисусе есть правда и слово жизни, и начинает верно следовать за Учителем. Такова христианская жизнь: мы не придерживаемся какого-то проекта, схемы или даже жизненной программы; мы встречаем Господа Иисуса и вверяем Ему судьбу, осознав, что именно Он есть путь, истина и жизнь. Христос – Бог, Который говорит о любви, учит поступкам любви, умирает на Кресте ради любви к нам. Давайте же учиться у апостола Андрея, будем подражать его действенной вере.