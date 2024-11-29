Литургические чтения: 3 ДЕКАБРЯ. Св. Франциск Ксаверий, пресвитер

«Иисус возносит к Отцу не жалобу, а славословие: ‘Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам!’ (Мф 11,25). В момент кризиса, в то время как многие души охвачены мраком, как это произошло с Предтечей, Иисус благословляет и славит Отца. Хвала Богу проистекает из осознания себя детьми Всевышнего» (Папа Франциск, Общая аудиенция 13.01.2021).

Из сорока шести лет своей жизни Франциск Ксаверий одиннадцать провел в миссии, сумев донести Евангелие до Дальнего Востока. Там, где он сеял Евангелие, он также создавал христианские общины, которые затем передавал другим пастырям, разумно распределяя миссионеров по ключевым точкам, чтобы они могли укреплять новообращенных. Тот факт, что многие из этих христиан нашли в себе мужество даже принять мученическую смерть, чтобы сохранить веру, свидетельствует о том, каких глубин достигло благовестие Франциска Ксаверия. Жизнь этого «гиганта евангелизации» началась в Наварре в 1506 году. Он принадлежал к обедневшей дворянской семье. Будучи студентом в Париже, он познакомился со св. Игнатием Лойолой и вошел в число основателей Общества Иисусова. Отправленный в качестве миссионера в португальские колонии в Индии, он не взял с собой ничего, кроме бревиария, четок и горячего желания трудиться во имя спасения душ. Он путешествовал по Индии, Японии и многим островам, до сих пор остававшихся дикими. Затем он отправился возвещать Христа на китайский континент. 3 декабря 1552 года, измученный болезнью и усталостью, святой умер в хижине. Он был очень смелым миссионером, апостолом, открывшим новые пути евангелизации и ставшим примером и вдохновением для миссионеров современности.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 11,1-10

В тот день: И произойдёт отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастёт от корня его; и почиет на нём Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьёт нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бёдр Его – истина. Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, – и покой его будет слава.

Толкование

Пророчества говорят о всеобщем примирении и о жизни на земле, которая будет напоминать первоначальный земной рай, где не было ни боли, ни греха, ни даже смерти, ибо, если бы Адам и Ева не согрешили, после земного периода (в течение которого они должны были доказать свою верность Богу) они бы вознеслись на небеса без смерти. Однако мы также знаем, что у ворот Эдема стоит херувим с пламенным мечом, поэтому пути назад нет. Так неужели Исайя обманывает своих читателей, обещая мирный период? Вовсе нет. Он лишь рассказывает о том, как все было до греха и как будет после окончания этой реальности: для попавших в рай наступит всеобщий мир и абсолютное благо. Пока же на земле этот мир частично реализуется в наших сердцах и в отношениях с другими людьми, но не в полной мере, ибо в мире еще есть грех. Жизнь в состоянии благодати, таким образом, предвосхищает для нас небесную радость Рая.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,21-24

В то время: Возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твоё благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Толкование

Иисус приходит в мир как младенец в Вифлееме, и малые узнают Его, потому что им открываются тайны Божьи, говорится в сегодняшнем Евангелии. Поклоняться Ему будут смиренные, простые и неграмотные пастухи, в то время как мудрые и ученые при дворе Ирода не сдвинутся с места. Если Господь избрал путь малости, чтобы прийти в мир и явить Божий свет, то и мы должны умаляться, чтобы суметь узнать и принять Его. Закончив благодарение Небесному Отцу, Господь обращается к ученикам, которые видели в Нем человека из плоти и крови, который ел, пил, спал, много лет был плотником; для признания Его истинным Богом им пришлось совершить настоящий прыжок веры, став детьми в своих сердцах. Детскость – это не недостаток ума или культурного уровня, а безграничное упование. Детям свойственно целиком доверять своим родителям, верить в то, что они говорят и делают, потому что они чувствуют материнскую и отцовскую любовь и защиту. Именно в этом смысле Господь просит нас быть малыми: в полном и абсолютном доверии к Нему.