Литургические чтения: 29 НОЯБРЯ. Пятница XXXIV рядовой недели

«Мы не знаем, когда наступит последний день и как это произойдет, но нам известен главный принцип, которому нужно следовать: ‘Небо и земля прейдут, – говорит Иисус, – но слова Мои не прейдут’: Реальный решающий момент состоит именно в этом. В тот день каждый из нас поймёт, позволял ли он Слову Сына Божия просвещать его личную жизнь или же отвернулся от Него, предпочитая доверять собственным словам» (Папа Франциск, Angelus 18.11.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 20,1-4.11-21,2

И увидел я, Иоанн, Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобождённым на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.

Толкование

Победа Христа над дьяволом описана ясно: ангел заковывает сатану на тысячу лет. Это означает, что на земле предвидится время относительного мира, большей праведности, в котором дьявол будет менее эффективен и навязчив. Некоторые Отцы Церкви утверждают, что это время началось с Пятидесятницы и что мы уже переживаем его, другие же полагают, что оно еще не началось. Поскольку Богоматерь в Фатиме возвестила о торжестве своего Непорочного сердца, нет ничего предосудительного в том, что этот период отождествляется именно с тысячелетним временем, которое начинается с чрезвычайного вмешательства Пресвятой Девы Марии (за это ратует, например, св. Гриньон де Монфор). В этом тысячелетии некоторым святым будет отведена особая роль, особое участие в господстве Христа. В конце света, после еще одного короткого бурного периода, наступит Страшный суд и окончательное установление рая и ада – но без земли, какой мы ее знаем сегодня, и без чистилища.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 21,29-33

В то время: Иисус сказал ученикам Своим притчу: Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам: не пройдёт род сей, как всё это будет. Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут.

Толкование

Иисус неоднократно говорит в Евангелии о том, что произойдет в грядущие времена; различные послания апостолов в Новом Завете также дают множество знаков, чтобы помочь верующим не поражаться событиями, а прожить их в христианском духе. Поэтому нельзя сетовать на то, что нас не предупреждали. Более того, на протяжении веков многие святые писали, завершали, дополняли, толковали нынешние события, открывая пророческие проблески будущих. Наконец, различные богородичные явления помогают и поддерживают нас в различных жизненных испытаниях, постоянно напоминая о том, что является истиной и как правильно относиться к настоящему. Нужно уметь видеть происходящие события в свете веры и Евангелия. Это несложно, необходимо лишь читать, размышлять и знать Божественные слова Христа, которые «не прейдут». Некоторые святые отшельники отказывались читать что-либо, кроме Библии, заучивали длинные отрывки из нее наизусть и повторяли их снова и снова.