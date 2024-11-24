Литургические чтения: 28 НОЯБРЯ. Четверг XXXIV рядовой недели

«История человечества, а также личная история каждого из нас не должны восприниматься как простая последовательность слов и фактов, не имеющих смысла, равно как и не следует интерпретировать их в свете фаталистического видения, как будто все уже было заранее установлено, мешая нам делать выбор» (Папа Франциск, Angelus 18.11.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 18,1-2abc.21-23;19,1-3.9a

Я, Иоанн, увидел Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице. И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жёрнову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуйя! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки её. И вторично сказали: аллилуйя! И дым её восходил во веки веков. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца.

Толкование

Зло имеет внушительный вид, иногда кажется, что оно господствует над всем сущим и заполняет все пространство; порой оно кажется непобедимым. Мы страдаем от его бедствий и соблазнов, впадая в грехи, но нас должно сразу же успокоить видение конца: у тьмы нет последнего слова, ибо творение создано Богом и его конечная судьба – слава. В грандиозном видении Книги Откровения мы видим разрушение города-символа греха, с силой брошенного в море, и последующую песнь утешения людей, устоявших перед его соблазнами. Все это должно помочь нам не останавливаться на преходящем: мы никогда не должны унывать и отчаиваться, потому что сила Святого Духа превосходит любую форму зла. Иисус победил смерть тем, что для мира кажется признаком поражения: Своей крестной жертвой.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 21,20-28

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Когда увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится всё написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную; ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.

Толкование

Евангелие связывает два разных и далеких друг от друга события. Первое – это разрушение Иерусалима римлянами, которое произошло через несколько лет после земной жизни Христа. Слова «горе же беременным и питающим сосцами в те дни» и предсказание о том, что будут пленные, дают понять, что речь идет об обычных исторических событиях, вписанных в преходящее время. Затем вдруг говорится, что будут знамения на солнце и луне и что Сын Человеческий, Судья, придет с великой силой и славой. Здесь речь идет о Страшном суде и конце света. Мы читаем эти два рассказа в одном Евангелии, потому что первый ссылается на второй, как будто знак и предчувствие того, что должно произойти. Это великий призыв к бодрствованию: мы должны быть готовы к неудобствам, но в то же время готовыми предстать перед Божьим судом в конце времен со своими делами, которые, как мы надеемся, будут добрыми и благими. Правильное отношение к бодрствованию заключается не в том, чтобы бояться событий, а в том, чтобы жить как дети Божьи, в милосердии, горячей молитве, смирении и евангельской простоте.