Литургические чтения: 27 НОЯБРЯ. Среда XXXIV рядовой недели

«Служители Храма, священники и книжники, обмирщились и осквернили Храм. Храм – это образ Церкви. Церковь всегда будет страдать от искушения мирской жизни и соблазна власти, которая не является той властью, какой желает для нее Иисус Христос! Когда же Церковь деградирует, итог бывает весьма скверным» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 20.11.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 15,1-4

И увидел я, Иоанн, иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

Толкование

Божьи наказания – это стимул к пробуждению. Они взывают к глубинам души, чтобы человек, осознав глубину своего падения, обратился к свету. В Откровении, величественной книге пророчеств, мы видим, как небеса сражаются с силами тьмы и как сердца верных наполняются радостью победы над злом. Но эта битва не чужда нам. Мы ее участники, каждый на своем посту. Мы можем быть теми, кто, подобно ангелам, воспевает победу над злом («зверем» из сегодняшнего отрывка) или же теми, кто нуждается в испытаниях, чтобы разглядеть собственные грехи и отвратиться от них. Важно лишь одно: чтобы мы не оставались равнодушными к призывам Небесного Отца. Ведь Он, подобно любящему родителю, желает спасения для каждого из своих детей, и все происходящее в мире – свидетельство Его безграничной любви.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 21,12-19

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Моё. Будет же это вам для свидетельства. Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями; и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Моё. Но и волос с головы вашей не пропадёт. Терпением вашим спасайте души ваши.

Толкование

Быть всеми ненавидимым – это горькая чаша. Мы, люди, созданы для любви, чтобы любить и быть любимыми. Но Господь предупреждает: ради Него мы можем столкнуться с непониманием даже самых близких людей. И все же даже в самые темные часы нужно помнить: эти страдания не вечны. Более того, они могут стать семенем, из которого прорастет новая вера в сердцах наших мучителей. Так было во времена гонений на первых христиан, когда мученическая смерть многих верующих вдохновляла язычников принять спасение. Ибо нет силы сильнее любви, способной обратить зло в добро. Будем помнить о первомученике Стефане, об о. Максимилиане Кольбе: их прощение и смирение покорили сердца многих, а их смерть стала началом новой жизни для многих душ. Победило не зло, а свет, который уничтожил всю тьму.