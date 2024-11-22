Литургические чтения: 26 НОЯБРЯ. Вторник XXXIV рядовой недели

«Разрушением Иерусалимского храма символически выражается не столько завершение истории, сколько ее смысл и цель. Слушателям, желавшим знать, как и когда произойдут эти знамения, Иисус отвечает типично апокалипсическим языком Библии. Господь призывает участвовать в созидании истории, дабы мы становились вместе с Ним миротворцами и свидетелями надежды на будущее спасение и воскресение» (Папа Франциск, Angelus 17.11.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 14,14-20

И взглянул я, Иоанн, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть над огнём, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нём ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.

Толкование

Жатва пшеницы и сбор винограда означают Божий суд в момент нашей смерти. Однако в истории также есть моменты, когда Божий суд над миром проявляется незамедлительно. Мы говорим о «вине ярости Божьей», потому что грех никогда не может быть оправдан, а действие Бога приводит к новым началам. Например, св. Франциск Ассизский придал новый облик Церкви («Франциск, иди и восстанови Церковь Мою», – сказал ему Господь), проповедуя бедность и евангельскую простоту там, где эти ценности были утрачены; другие святые Церкви также работали в обществе подобным образом. Живем ли мы сейчас в такое время, когда в жизни Церкви и всего мира необходимо возрождение, поворотный момент? Есть много признаков, указывающих на такую возможность. Об этом также свидетельствуют многочисленные явления и призывы Пресвятой Девы Марии. Мы должны быть готовы, прося прощения у всех за все наши грехи, и готовы потратить все силы на обновление жизни мира.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 21,5-11

В то время: Когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Иисус сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; всё будет разрушено. И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и голод, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба.

Толкование

Жизнь мира сего пронизана насилием, цинизмом и жестокостью, потому что в нем все еще пребывает, а порой и царствует грех. Поэтому верующие не должны ни огорчаться, ни падать духом, но твердо стоять в вере. Если начинается война и разруха, если мы видим, что торжествует несправедливость, что нам делать? – Мы должны твердо уповать на Господа Иисуса Христе, усердно молиться о мире, все более убежденно проявляя надежду, веру и милосердие, делясь евангельским свидетельством с ближними. У христиан есть власть над собой, и мы можем сломить собственный эгоизм делами милосердной любви, сострадания и братства. Господь знал, что Его учеников попытаются обмануть в отношении Самого Мессии, поэтому Он увещевает не бегать за людьми, вещами, идеологиями или программами, которые хотят занять место единственного Спасителя, Который есть и всегда будет Человеком-Богом Христом Иисусом. Святые действовали в истории более эффективно, чем политики, и хотя они были бедны и порой необразованны, в них был и действовал Святой Дух. Не будем впадать в отчаяние: Пресвятая Дева обещала в Фатиме, что ее Непорочное сердце восторжествует, а небесные обетования никогда не бывают напрасными. Ужасающие факты и события есть знак того, что Божественный триумф уже не за горами.