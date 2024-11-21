Литургические чтения: 25 НОЯБРЯ. Понедельник XXXIV рядовой недели

«Иисус внимательно наблюдал за этой женщиной и обратил внимание учеников на то, что вдова отдала ‘всё, что имела, всё пропитание своё’ (ст. 44); поэтому, говорит Иисус, она дала больше всех. В своей бедности вдова поняла, что с Господом она обладает всем; она чувствует себя полностью любимой Богом и, в свою очередь, любит Его без остатка. Какой же прекрасный пример даёт эта женщина!» (Папа Франциск, Angelus 08.11.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 14,1-3.4b-5

И взглянул я, Иоанн, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырёх тысяч, искупленных от земли. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.

Толкование



Небесная жизнь, описанная в Книге Откровения, – это вечная литургия, во время которой простираются ниц, поклоняются, восхваляют. Искупленный человек не находит радости и счастья в себе, он находит их в ближнем, в любви к Христу. Мы созданы не для того, чтобы любоваться собой и успокаиваться, а чтобы поклоняться нашему Богу. Это приносит безмерное счастье. Итак, на небе есть четыре живых существа, есть старцы и есть эти сто сорок четыре тысячи, которые всегда следуют за Агнцем. Это те, кто на земле отдал все для Господа, это истинный Народ Божий, те, кто искал Его, жаждал Его и теперь не может без Него. Это и есть истинная любовь: не искать счастья ни в чем другом, кроме как пребывать со Христом, быть познанным и любимым Им. В конце концов, это верно и для земной влюбленности: мы не можем вынести разлуки с любимым человеком.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 21,1-4

В то время: Взглянув, Иисус увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты; и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила всё пропитание своё, какое имела.

Толкование

Жест бедной вдовы удивителен. Кто из нас отдаст все, что у него есть для жизни? Если мы раздадим абсолютно все, что у нас останется? Но Господь увещевает не беспокоиться о том, что мы будем есть, во что одеваться: нам следует прежде всего искать Царства Божьего, ибо все остальное приложится нам с избытком. Собственно, именно так и живет Господь Иисус Христос: Он все отдает, ничего не оставляя для Себя, про запас. Подумаем, что каждый раз, когда мы причащаемся на Святой Мессе, Он отдает нам Свое Тело, Свою Кровь, Свой Дух и Свою Божественность: Он отдает все, не теряя ничего из того, что Он есть. Он «опустошает Себя», дабы наполнить нас Собой. Это лексикон любви, и только те, кто любит, могут Его понять. Вдова целиком доверяет Богу, ибо любит Его; она уверена, что Всевышний обеспечит ее нужды. Каждый жест истинной любви подразумевает это опустошение себя, чтобы наполниться Божественной благодатью. Наш Бог, говорит Кьеркегор, – это не Бог «до определенного момента». Любовь не имеет пределов и границ и, подобно огню, никогда не говорит «хватит». Упование – самое христианское слово, которое только может быть, это истинная жизнь детей Божьих.