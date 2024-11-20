Литургические чтения: 24 НОЯБРЯ. Господь наш Иисус Христос, Царь вселенной

«На закате жизни нас будут судить по нашей любви, близости и нежности к братьям и сестрам. От этого будет зависеть, войдем ли мы в Царство Божье, по какую сторону будет наше место. Иисус Своей победой открыл для нас Свое Царство, но мы должны войти в него уже в этой жизни – быть рядом с братьями, лишенными хлеба, одежды, крова, солидарности» (Папа Франциск, Месса канонизации на площади Святого Петра 23.11.2014).

Сегодняшнее торжество завершает литургический год, обращая наш взор к Христу – Господу времени и истории, Началу и Концу всего сущего. Этот праздник, учреждённый Папой Римским Пием XI 11 декабря 1925 года, напоминает, что мы все находимся в пути к встрече с Христом, нашим Женихом. Преподобный Тонино Белло однажды задался вопросом: «Что означает признать Иисуса Христа Царём и Господом?» Его ответ звучал так: «Это значит отказаться от идолов – власти, жажды денег, соблазна идеологий. Это значит идти против течения в мире, который непрестанно создаёт себе новых богов и заставляет человека поклоняться им. Это значит бороться со злоупотреблениями сильных, насилием высокомерных, абсолютизацией структур. Это вызов логике угнетения и порабощения человека человеком. Это призыв не допустить, чтобы критерии выгоды стали мерилом дружбы или определяли наши отношения. Признать Христа Царём – значит осознать, что страдания, болезни и смерть не имеют последнего слова, что они преходящи. Это значит провозгласить: наша жизнь, как личная, так и общинная, имеет смысл, не является хаотичной или бесплодной. Она направлена к цели, имеет свою траекторию и вписывается в великую Историю Спасения».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Дан 7,13-14

Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шёл как бы Сын человеческий, дошёл до Ветхого днями, и подведён был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не пройдёт, и царство Его не разрушится.

Толкование

В Книге пророка Даниила перед нами предстает образ старца, чье величие абсолютно, а также предстающего перед ним «сына человеческого». Речь идет об Отце и Сыне: Небесный Отец передает Сыну все царства и власть судить. Поэтому можно предположить, что всех нас, от первого до последнего, будет судить Господь Иисус Христос. Конечно, Бог един, нет трех богов, но суд над нашими жизнями передан в руки Иисуса, Царя, Судьи и Господа. Нас не будет судить ни Святой Дух, ни, строго говоря, Отец. По какой причине? Потому что Иисус – воплощенный Бог, Который уже заплатил за всех раз и навсегда и уже вынес приговор. Его жертва на Кресте искупила непослушание и бунт, поэтому приговор – это отпущение грехов. Разве это не причина радости и восторга? Все, что следует делать, – это верить в свое вечное спасение благодаря бесконечным заслугам Христа, просить о прощении, быть смиренными и кроткими и часто взывать к Крови Христа, дабы она постоянно очищала наши души.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Откр 1,5-8

Иисус Христос есть свидетель верный, первенец из мёртвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

Толкование

Иисус – царь, избавивший людей от зла Своей смертью на Кресте. Отрывок из Откровения добавляет кое-что к сегодняшнему ветхозаветному чтению: если мы во Христе, то уже причастны к Его победе; следовательно, мы уже осуществляем определенное царствование, пророчество и священство. Мы крещены, чтобы жить всем этим. Царство мы должны осуществлять прежде всего над своими страстями, управляя собой и внося порядок и дисциплину в свою жизнь, побеждая дьявола; пророчество – читая и толкуя Священное Писание и события в мире в свете веры во Христа; священство – освящая свой мир (работу, дом, семью и т. д.), прося вечного спасения для тех, кого Бог поставил на нашем пути. Но все это мы проживаем не в силу способностей, а всегда благодаря и во имя Господа Иисуса, Которого Откровение постоянно прославляет как «Альфу и Омегу», как Всемогущего. Какое величие имеет наша жизнь! Так давайте же жить небесным призванием, погружаться в наше крещение и трудиться вместе со Христом ради спасения мира.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 18,33b-37

В то время: Пилат сказал Иисусу: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

Толкование

Царство Христа универсально. Он не может быть правителем согласно воззрениям мира сего, и это хорошо понимал Пилат, ибо у Господа Иисуса не было ни армии, ни императорского двора, ни колесниц. Господь основывает Свое царствование на служении истине. Попробуем понять глубину этого выражения. Окончательное столкновение для каждого человека происходит на поле истины и лжи, в противостоянии Христа и дьявола, называемого «отцом лжи». Иисус – истина всего сущего, Он несет свет в мир, чтобы люди могли жить в истине. Истина в том, что мы – дети Божьи, что мы пришли в этот мир ради познания Бога и любви к Нему и друг другу. Все остальное – ложь. Истина в том, что мы проживем на этой земле недолго, а затем перейдем в последнее Царство Божье, которое наступит после смерти, если мы будем до конца ему верны. Царство Божье духовно, оно внутри нас, и само противодействие (гонения, ненависть) лукавого является доказательством того, что мы уже находимся в этом Царстве, со Святыми Таинствами и жизнью по благодати.