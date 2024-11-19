Литургические чтения: 23 НОЯБРЯ. Суббота XXXIII рядовой недели

«Наше паломничество – это путь от смерти к жизни, к полноте жизни! Смерть позади, за нами, а не перед нами. Перед нами – Бог живых. <…> Там окончательное поражение греха и смерти, начало нового времени радости и света без конца. Но уже на этой земле, в молитве, в Святых Таинствах, в братстве мы встречаемся с Иисусом и Его любовью, и таким образом можем предвкушать нечто из вечной жизни» (Папа Франциск, Angelus 10.11.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 11,4-12

Сказано мне, Иоанну: Это два свидетеля Мои, они суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрёт врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шёл дождь на землю во дни пророчествования их; и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство своё, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьёт их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков и племён будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трёх дней с половиною вошёл в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их.

Толкование

Пророчество и святость всегда действуют в Церкви; всегда были святые, которые творили чудеса, и пророки, которые открывали людям тайны Божьи, возвещая истину. Эти два элемента вечны и нерушимы. Однако наступит время, говорит сегодня Откровение, когда эти силы как бы померкнут, потому что «зверю» (злу, антихристу) будет позволено таинственным образом взять верх над ними на очень короткое время. Люди мира сего будут радоваться, полагая, что без святости и пророчества можно наконец делать то, что хочется, и так, как хочется, – без упорядочивающего принципа, без указаний свыше. Однако это «затмение» святости закончится сразу же, с воскресением двух персонажей, ибо Церковь не может умереть, святость не может умереть, пророчество не может умереть. Поэтому, даже когда кажется, что все потеряно, давайте стоять твердо на ногах: это будет не что иное, как непосредственная подготовка и краткое ожидание окончательного воскресения добра.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 20,27-40

В то время: Пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили Иисуса: Учитель! Моисей написал нам, что если у кого умрёт брат, имевший жену, и умрёт бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял её третий, также и все семеро; и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели её женою. Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мёртвых ни женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут; ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мёртвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мёртвых, но живых. Ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали: Учитель! Ты хорошо сказал. И уже не смели спрашивать Его ни о чём.

Толкование

Вопрос саддукеев – скорее не провокация, а повод для насмешек над Господом. Они считают, что после смерти нет воскресения, поэтому нет необходимости знать, чьей женой будет эта женщина. Саддукеи задают этот вопрос лишь для того, чтобы посмеяться над Иисусом. Однако Христос не поддается на их уловки и спокойно объясняет: мы никогда не умрем, но смерть будет переходом из одного состояния жизни в другое. Господь предлагает понять эту истину, исследуя Библию, которую, по словам саддукеев, они прекрасно знают. Вся эта речь приводит к великой теме воскресения Христа, ибо воскресение живого тела не будет магическим или автоматическим фактом; нельзя рассматривать воскресение плоти в момент Страшного суда как нечто непредвиденное: это будет воссоединение тела с нашей душой, которая уже утверждена во Христе (если мы, конечно, спасены). Мы снова возьмем собственное тело, в новой, духовной (пока невообразимой) форме, и навсегда будем «привязаны» к жизни Иисуса, Того, Кто, заплатив долг Адама, восстановил все сущее. Почему тело также должно быть воскрешено, если мы уже во Христе? Для Его большей славы, ибо Творец создал нас телом, душой и духом, и полное спасение включает в себя также тело.