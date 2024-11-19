Литургические чтения: 22 НОЯБРЯ. Пятница XXXIII рядовой недели

«Обычным является соблазн использовать добрые дела, совершаемые иногда по долгу, для извлечения личных интересов, в том числе и незаконных. Сильными словами и жестами Господь предостерегает от этой смертельной опасности, особенно когда Бог и надлежащее Ему поклонение используются в корыстных целях» (Папа Франциск, Angelus 04.03.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 10,8-11

И голос, который я, Иоанн, слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле. И я пошёл к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь её; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мёд. И взял я книжку из руки Ангела, и съел её; и она в устах моих была сладка, как мёд; когда же съел её, то горько стало во чреве моём. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих.

Толкование

В Ветхом Завете тоже есть персонаж, который должен отведать книгу; это пророк Иезекииль: прежде чем пророчествовать народу, он должен был проглотить свиток, на котором записаны повеления Всевышнего. И Иезекииль, и Иоанн в Апокалипсисе должны быть настолько пропитаны словом Божьим, что должны усвоить его и «физически»; они вкушают то, что должны провозгласить, дабы это слово стало их плотью. Здесь довольно очевидна отсылка к Евхаристии, когда мы вкушаем тело Господа Иисуса Христа. Питаясь священной пищей, мы больше не можем жить собственной, «независимой» жизнью, как будто ничего не произошло, ибо становимся тем, что едим. Мы преображаемся в Того, Кого мы усвоили, мы входим в вихрь единения и отождествления, который меняет нашу жизнь. «Любовь либо находит нас равными, либо делает нас равными, – говорит святой Иоанн Креста. Бог есть любовь, и если мы вкушаем Его Слово и Тело, то преображаемся в любовь.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 19,45-48

В то время: Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих в нём и покупающих, говоря им: написано: «дом Мой есть дом молитвы», а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, и не находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его.

Толкование

У Иисуса не сложились мирные отношения с храмовыми начальниками: они хотят Его смерти уже за то, что Он изгнал торговцев из храма. С другой стороны, простой народ приветствует Его, слушает, любит и поклоняется Ему. Господь не делает различий между людьми или сословиями. Он хочет, чтобы все люди спаслись, будь то богатый или бедный, власть имущий или простолюдин. Проблема в том, что фарисеи словно облечены в непробиваемую броню: они считают себя уже спасенными благодаря формальному и внешнему соблюдению закона, а сами втайне живут во всех возможных и мыслимых грехах. Эту духовную закостенелость необходимо пробить, именно поэтому действия Иисуса по отношению к торговцам в храме совершенно оправданы. Идея Христа развивается в нас через осознание греха – то, чего не хватало язычеству. Между Господом и грехом никогда не может быть ничего общего: одно вытесняет другое.