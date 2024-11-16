Литургические чтения: 21 НОЯБРЯ. Введение во Храм Пресвятой Девы

«Видя бедствия и войны, которые ведутся для поклонения золотому тельцу, видя людей, убитых бомбами, которые сбрасывают на них поклонники идола денег, Отец Небесный плачет. Сегодня Он говорит: ‘Иерусалим, Иерусалим, дети Мои, что вы делаете?’. Наш Бог, Отец, сегодня плачет: Он оплакивает человечество, которому никак не удается познать мир, дарованный Богом, мир, исходящий из любви» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 27.10.2016).

Сегодня Церковь вспоминает о том, как родители привели трехлетнюю Марию в храм, чтобы посвятить ее Богу. Здесь девочка оставалась до 12 лет. После этого Мария продолжала жить обычной жизнью с Иоакимом и Анной, оставаясь под их опекой. Таким образом, с самого начала своего существования будущая Матерь Христа была «рабой Господней» (Лк 1,38); Ее ответ ангелу во время благовещения выразил то отношение, которое она уже давно испытывала. Кардинал Диониджи Теттаманци подчеркивает, что Мария «просто предоставила все свое существование и бытие в распоряжение замысла Бога, продиктованного любовью, и Его всемогущего действия, с полной свободой и полным доверием. Мария ничего не ‘делала’ Сама, но высшим действием своей свободы она сделала возможным действие Бога. Она сделала возможным исполнение Божественного деяния, она позволила свету Господню воссиять для нас».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 5,1-10

И видел я, Иоанн, в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати её? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в неё. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в неё. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей её. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришёл и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.

Толкование

Книга, в которой описаны события мира и их толкование (написанные с внутренней и внешней стороны), запечатана, и никто не может открыть ее, чтобы прочитать. Это великая печаль, и автор Апокалипсиса много плачет, призывая кого-то помочь понять происходящее. Единственный, кто способен открыть эту книгу – Иисус Христос, ибо Он, Агнец, был принесен в жертву и заплатил за все. Иисус воплощает Собой милосердную любовь, которая повиновалась Небесному Отцу, и Его благость дарует всем людям возможность войти в тайну крови и креста, чтобы навсегда спастись в Небесном Иерусалиме. Агнец открывает книгу: за этим последуют наказания, напоминающие о необходимости исправиться и обратиться; придут также предостережения, наставления, видения, знамения на небе, – все то, что мы должны знать, ибо это совершается на наших глазах и сегодня, в наше время. Это Агнец приглашает нас. Это Он предлагает нам плод Своих страстей, потому что именно Он раскрыл смысл истории и всего, что происходит.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 19,41-44

В то время: Когда приблизился Иисус к Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нём и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего.

Толкование

В Евангелии Иисус никогда не смеется, но несколько раз мы видим Его плачущим: перед гробом Лазаря, над Иерусалимом в сегодняшнем Евангелии... Может быть, Господь более склонен к печали, чем к радости? Конечно, Он испытывает абсолютную радость Своего Божественного бытия, бесконечное блаженство, которое Он реализует в даре Себя Небесному Отцу в Святом Духе. Но в мире был, да и сейчас есть, человеческий грех, а с ним шутки плохи. Вот почему Иисус плачет: потому что есть те, кто ожесточился, закоснел в своем грехе и не хочет принять вечное спасение. Это приведет их к гибели, которая будет не столько материальной, как падение Иерусалима, сколько, прежде всего, после смерти, в запустении ада. Плач Иисуса соединяется с плачем Пресвятой Девы Марии (например, в явлениях в Ла-Салетт и в плаче в Сиракузах в 1953 году). Так давайте же объединим наши мольбы и просьбы со слезами Иисуса и Марии: пусть в нашей молитве будет тот же плач, что и у Христа, чтобы спасти от греха как можно больше душ. Мы можем и должны это сделать, именно об этом просила Дева Мария трех детей-пастухов в Фатиме: разделить с Иисусом эти слезы.