Литургические чтения: 20 НОЯБРЯ. Среда XXXIII рядовой недели

«Притча о талантах призывает к личной ответственности и к такой верности, которая становится также способностью постоянно отправляться в путь по новым тропам, не ‘зарывая талантов’, то есть даров, которые Бог доверил нам, и за которые потребует у нас отчёта» (Папа Франциск, Angelus 19.11.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 4,1-11

Я, Иоанн, взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий. И Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная изумруду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днём, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено.

Толкование

Начальная сцена, из которой получают развитие все остальные видения Откровения, грандиозна. Она призвана обозначить трансцендентность Бога, Его величие, великолепие, абсолютное господство. Затем появится Агнец, который займет свое место на престоле. Двадцать четыре старца – это ближайшие помощники, выполняющие священническую роль (они возносят молитвы людей) и имеющие короны, как у царей. Четыре живых существа – ангелы, управляющие физическим миром: они воздают хвалу Богу и своими многочисленными глазами символизируют Божественное провидение (христианская традиция видит в этих живых существах четырех евангелистов). Прежде всего, давайте и мы поступим так, как эти библейские персонажи у престола Всевышнего: преклоним колени и поклонимся. Потом придет и все остальное, но первый жест всего творения перед Творцом – это признание Его величия, Его непохожести на других. Бог есть абсолютная любовь, и поклонение – это первое движение нашего единения с Ним.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 19,11-28

В то время: Иисус сказал притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и окружающие думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: «употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его, и отправили вслед за ним посольство, сказав: «не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрёл. Пришёл первый и сказал: «господин! мина твоя принесла десять мин». И сказал ему: «хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришёл второй и сказал: «господин! мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому: «и ты будь над пятью городами». Пришёл третий и сказал: «господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берёшь, чего не клал, и жнёшь, чего не сеял». Господин сказал ему: «твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему: «господин! у него есть десять мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет; а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, Он пошёл далее, восходя в Иерусалим.

Толкование

Исцелив слепого и обратив Закхея в Иерихоне, Иисус приближается к Иерусалиму, где, как Он знает, Его схватят и убьют. Господь полон решимости исполнить Свою миссию, ведь для этого Он пришел на землю. Его сегодняшняя притча проводит разделение между теми, кто будет царствовать с Ним («За то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов»), и теми, кто не потрудился, дабы полученные таланты принесли плоды. Этот «лукавый раб» вместе с теми, кто не хотел, чтобы человек «из высокого рода» стал их правителем, плохо кончили. Такое резкое осуждение и разделение может показаться суровым, но на самом деле осуждает не Бог, а человек, который не желает иметь ничего общего с этим царем, не принимает Господа Иисуса Христа. Следовать за Иисусом, кротким и смиренным сердцем, было несложно (как несложно и сегодня). Никогда еще не являлся такой добрый, смиренный, щедрый Царь и Господь. Итак, именно мы сами определяем свою судьбу. «Ты, Боже, – пишет Кьеркегор, – хочешь моего спасения; так сделай же так, чтобы я тоже захотел его».