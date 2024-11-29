Литургические чтения: 2 ДЕКАБРЯ. Понедельник I недели Адвента

«Не все молитвы одинаковы, и не все они уместны. Сама Библия приводит в пример неудачные, отвергнутые Богом молитвы. Бог смотрит на руки молящегося; чтобы они были чистыми, их нужно не мыть, а воздерживаться от дурных поступков. Св. Франциск говорил, что ни один человек не достоин взывать к Богу, но именно признание недостойности молитвы побудило римского сотника обратиться к Иисусу с мольбой об исцелении больного слуги» (Папа Франциск, Общая аудиенция 03.03.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 2,1-5

Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите, и взойдём на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на плуги, и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем.

Толкование

Исаия, как никто другой из ветхозаветных пророков, расширяет представление о роли Израиля как первого народа, призванного возвестить всем об истинном Боге. У каждого народа были свои божества, но Израиль не должен был признавать легитимность различных Ваалов, Астарт и других идолов, которым поклонялись соседние народы; напротив, он должен был открыть всем, что есть лишь один Бог, о чем Всевышний торжественно провозгласил на горе Синай. «Господь, Бог наш, Господь един есть»: – это выражение несколько раз повторяется в Книге Второзакония. Поэтому другие боги рано или поздно должны исчезнуть, и пророк Исаия возвещает об этом, заявляя, что все народы пойдут в Иерусалим в храм Божий. Именно там они услышат истинное слово Господа и узнают Его пути, чтобы ходить по Его стезям. Однако исполнение этого пророчества произойдет с Господом Иисусом, Который поселится не в храме, а в сердцах верующих через Святого Духа. Сам Иисус на Тайной вечере молится о том, дабы все люди стали одним стадом, у которого один Пастырь – Он Сам, Богочеловек Христос Иисус.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 8,5-11

В то время: Когда вошёл Иисус в Капернаум, к Нему подошёл сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек; но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и идёт; и другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном.

Толкование

Ответ сотника дает Иисусу возможность показать перспективу будущего и объявить, что язычники отнюдь не чужды замыслу всеобщего спасения; напротив, они в полной мере обретут его, как только совершится искупление смертью и воскресением Христа, даром Святого Духа и созданием Церкви. Конечно, слушатели были поражены, чтобы не сказать шокированы, поскольку они полагали, что святой народ, наследник всех Божьих обетований, – это один Израиль, настолько, что презирали язычников и их мнимые божества. Иисус – для всех, и этот римлянин – первый язычник, который в Евангелии признает во Христе образ Спасителя. Поэтому он в какой-то степени «отец веры», как Авраам; более того, будучи римлянином (то есть не иудеем по происхождению), он становится нашим прародителем, отцом. Подумать только, что мы даже не знаем его имени! Но вместе с ним и мы сегодня, спустя два тысячелетия, хотим выразить свою веру и вознести молитву, дабы все народы и все расы знали, любили и поклонялись единому Господу и Спасителю Иисусу Христу.