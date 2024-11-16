Литургические чтения: 19 НОЯБРЯ. Вторник XXXIII рядовой недели

«Важно быть бодрствующими, внимательными, чтобы услышать, когда Господь стучит в дверь, дабы войти и одарить нас чем-то благим. К сожалению, есть христиане, которые не слышат, когда стучится Господь. Для них любые звуки одинаковы, и они не замечают, как Господь стучит и говорит: ‘Это Я, не бойся’» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 15.11.2016).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 3,1-6.14-22

И услышал я, Иоанн, Господа, говорящего мне: Ангелу Сардийской церкви напиши: Так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звёзд: Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв. Бодрствуй, и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил, и сел с Отцом Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

Толкование

В посланиях к семи Церквам всегда встречается и обличение, и ободрение. Хороший воспитатель указывает на недостатки, желая, чтобы ученик исправился, и в то же время подчеркивает хорошее, чтобы он обрел мужество. В каких ситуациях мы, как члены Церкви, должеы исправлять себя? Какие ситуации правильные, угодные Господу? Мы можем провести испытание совести, следуя по пути посланий к семи Церквам. В частности, в сегодняшнем чтении мы находим призыв оживить то, что умирает, сохранить Слово Божье в нашей жизни, не убаюкивать себя духовной теплохладностью. Самый прекрасный образ – финальный: Господь Иисус стучится в дверь нашего сердца, Он хочет войти и вечерять с нами. Святой Порфирий Кафсокаливит пишет: «Знаешь ли ты, сколько времени требуется Господу Иисусу, чтобы прийти, когда ты зовешь Его? Тысячная доля секунды». Так откроем же без промедления и умолим Господа Иисуса исправить нас, очистить, освятить до совершенства, потому что посредственность не может быть частью христианской жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 19,1-10

В то время: Иисус вошёл в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он; но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперёд, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его; потому что Ему надлежало проходить мимо неё. Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее; ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошёл и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он зашёл к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама; ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее.

Толкование

Закхей – вовсе не рядовой мытарь, а начальник мытарей, убежденный, закоренелый, порочный грешник, а также – что самое страшное – человек, который не хотел быть спасенным. Он погряз в собственном грехе. Его имя означает «Бог помнит». Действительно, Бог помнит о грешнике и, проходя мимо, смотрит на него. Для растерявшегося Закхея это настоящее потрясение: короста его души трескается и осыпается, а грехи тают на нем, словно под пламенем раскаленного костра. Наверное, впервые он чувствует, что его любят и прощают. Это возрождение для знаменитого мытаря из Иерихона означает смерть и воскресение. Так много может сделать взгляд Христа, который любит, проникает, вникает, стирает, очищает, отпускает. Этот взгляд не закончился в гробнице со смертью Христа: он по-прежнему присутствует в Пресвятой Евхаристии, ибо там Иисус реален, он жив: это Он со Своим воскресшим телом. Обращение Закхея приносит Господу великую радость, потому что Он пришел именно для того, чтобы спасти потерянное, а начальник мытарей – это, так сказать, Его «трофей» перед восхождением на Голгофу.