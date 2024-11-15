Литургические чтения: 18 НОЯБРЯ. Понедельник XXXIII рядовой недели

«Когда вера жива, молитва искренна: она не выпрашивает копейки, не сводится к сиюминутным потребностям. Великий наставник молитвы Вартимей преподает урок: Иисус может сделать все, и Его нужно просить обо всем. Да будет настойчивая и смелая вера Вартимея примером для всех нас» (Папа Франциск Angelus 24.10.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 1,1-4;2,1-5a

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нём; ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его. И услышал я Господа, говорящего мне: Ангелу Ефесской церкви напиши: Так говорит Держащий семь звёзд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твоё, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашёл, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела.

Толкование

В этот период литургия предлагает к чтению некоторые отрывки из Книги Откровения. Библейский текст повествует не только о событиях, которые произойдут в конце времен, но и предлагает прочтение истории вечности, рассказанной на особом языке, называемом «апокалипсическим». Слово «апокалипсис» означает «откровение», поэтому каждый отрывок рассказывает о проявлении Божьей силы (в частности, над силами зла), которое происходит в каждом поколении, а значит, и для нас сегодня. Начинается он с писем, которые автор рассылает основным Церквам своего времени, прося всех бороться с нападками лукавого, которые предпринимают лжепророки, предлагающие ошибочные доктрины, неверные толкования Евангелия. Поместная Церковь не должна была почивать на лаврах, поскольку она может забыть о полученной благодати; когда человек слишком хорош, он рискует возгордиться. В таких ситуациях необходимо вспомнить о первой любви, которая подняла нас после падения, и вернуться на прежний путь истины.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 18,35-43

В то время: Когда подходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали, что Иисус Назорей идёт. Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он ещё громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе; и, когда тот подошёл к Нему, спросил его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошёл за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

Толкование

На первый взгляд это чудо кажется «обычным», одним из многих, которые Иисус совершал, проходя по улицам Галилеи и Иудеи. Однако его место в повествовании Евангелия имеет стратегическое значение, что побуждает нас взглянуть на него с иной точки зрения. В Евангелии от Луки Иисус, завершив проповедь на берегах Тивериадского озера, направляется в Иерусалим, где Его служение достигает своего апогея – в смерти и воскресении. На пути в Святой град Господь проходит через Иерихон, где совершает два знаковых чуда: исцеление слепого и обращение Закхея. За несколько веков до этого Иисус Навин разрушил мощные стены Иерихона звуком трубы, а блудница Раав, ставшая помощницей в этом завоевании, была спасена и осталась в живых. Этот образ несёт глубокий символизм: в Ветхом Завете Бог через Иисуса Навина завоёвывает неприступный город и щадит грешницу; в Новом Завете Иисус, истинный Спаситель, открывает людям духовные очи и спасает грешника – Закхея. Теперь уже не требуется ни слов, ни действий. Нужно лишь открыть глаза, увидеть Господа, разрушить бастионы зла в своём сердце и вместе с Христом пережить тайну смерти, чтобы войти в полноту воскресения.